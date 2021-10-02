3歲兒突曝前世記憶「我被車撞死」！媽聽完毛骨悚然...220萬人議論

▲男童突然講述前世故事 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

前世記憶究竟是否存在一直以來皆頗受爭議，但如果是真的，您會希望自己保有那樣的記憶嗎？美國德克薩斯州（Texas）1名媽媽安娜（AnnaBanana）在抖音發布影片，分享自己與3歲兒子的對話，她表示兒子說自己上輩子是死於車禍，然後才又投胎來當自己的寶貝，安娜聽完兒子的話後感到相當毛骨悚然，全然無法置信。

根據《Mirror》報導，安娜表示，自己近日開車載3歲的兒子外出遊玩，一路上母子倆在車內說說笑笑相當開心；沒想到，年幼的兒子卻突然語出驚人的說出自己上輩子死於一場車禍，「我的兒子滔滔不絕的講了10分鐘，關於他在成為我的孩子之前，他上輩子是如何被車撞的。」

▲安娜聽兒子說自己的前世記憶感到相當恐怖。（圖／翻攝自抖音）

安娜形容，當時兒子就坐在後座，當自己聽完兒子的描述後，十分震驚的反問道，「你又變成一個嬰兒了？」兒子則態度淡定的回答「恩，我又再做了一次。」由於事情實在太過匪夷所思，安娜再度度兒子問道，「所以，你在前世遭人撞死了？」兒子仍舊回以肯定的答案，但安娜仍感到難以置信。

目前這則影片已超過220萬人瀏覽，還獲得了超過7000則留言；許多網友紛紛表示，自己也曾聽過孩子訴說自己的前世記憶，「我兒子才4歲，他曾告訴我，他在天堂看過我…在天堂他還有哥哥和姊姊，而我之前確實流產兩次」、「我孩子說他來自一顆名為火星的紅色星球，當時他們都住在地底下，他才2歲，根本不可能知道火星是什麼」、「我們全家搬到佛羅里達州時，兒子才2歲，他問我們是不是要去探視他的另一對父母，還說他已經結婚了，而且非常想念2個孩子」、「我非常相信有前世記憶，因為我的兒子告訴我，他在穿過光的隧道之前，選擇了我當他的媽媽。」

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