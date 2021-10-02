　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

3歲兒突曝前世記憶「我被車撞死」！媽聽完毛骨悚然...220萬人議論

▲小孩,難過,傷心, 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男童突然講述前世故事 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

前世記憶究竟是否存在一直以來皆頗受爭議，但如果是真的，您會希望自己保有那樣的記憶嗎？美國德克薩斯州（Texas）1名媽媽安娜（AnnaBanana）在抖音發布影片，分享自己與3歲兒子的對話，她表示兒子說自己上輩子是死於車禍，然後才又投胎來當自己的寶貝，安娜聽完兒子的話後感到相當毛骨悚然，全然無法置信。

根據《Mirror》報導，安娜表示，自己近日開車載3歲的兒子外出遊玩，一路上母子倆在車內說說笑笑相當開心；沒想到，年幼的兒子卻突然語出驚人的說出自己上輩子死於一場車禍，「我的兒子滔滔不絕的講了10分鐘，關於他在成為我的孩子之前，他上輩子是如何被車撞的。」

1名媽媽聽兒子說自己的前世記憶感到相當恐怖。（圖／翻攝自Mirror）

▲安娜聽兒子說自己的前世記憶感到相當恐怖。（圖／翻攝自抖音）

安娜形容，當時兒子就坐在後座，當自己聽完兒子的描述後，十分震驚的反問道，「你又變成一個嬰兒了？」兒子則態度淡定的回答「恩，我又再做了一次。」由於事情實在太過匪夷所思，安娜再度度兒子問道，「所以，你在前世遭人撞死了？」兒子仍舊回以肯定的答案，但安娜仍感到難以置信。

目前這則影片已超過220萬人瀏覽，還獲得了超過7000則留言；許多網友紛紛表示，自己也曾聽過孩子訴說自己的前世記憶，「我兒子才4歲，他曾告訴我，他在天堂看過我…在天堂他還有哥哥和姊姊，而我之前確實流產兩次」、「我孩子說他來自一顆名為火星的紅色星球，當時他們都住在地底下，他才2歲，根本不可能知道火星是什麼」、「我們全家搬到佛羅里達州時，兒子才2歲，他問我們是不是要去探視他的另一對父母，還說他已經結婚了，而且非常想念2個孩子」、「我非常相信有前世記憶，因為我的兒子告訴我，他在穿過光的隧道之前，選擇了我當他的媽媽。」

@ana_mana_pia

This happens a lot #reincarnation #kidssaythedarnestthings #momsoftiktok #over30

♬ original sound - Anna Banana

延伸閱讀
自信拿國聯MVP　教士塔提斯：數字就擺在那邊
中國國慶日「眾台星表態」張鈞甯一招脫穎而出…陸網讚爆　黃安輸很大
56屆金鐘獎正式登場　憲哥、KID、小鬼《綜藝玩很大》今晚最後一搏

►想當廚神？懂買就會成功

ET快訊
快訊／第十輪接種提前！　BNT「3族群」10／6開打
快訊／陽明山土蜂群攻！　9男2女遭螫傷急送醫
快訊／連續3天本土+0　今新增10境外移入
LIVE／口罩將微解封　陳時中最新說明
鄉民公認「最假掰防疫政策」是它　狂喊：一堆人沒遵守
快訊／宜蘭粉鳥林驚傳溺水！　1人死亡
獨／金錢豹驚傳變自助KTV！　創辦人嘆：幾百人要吃飯過活啊
宛宛兒帥男友露臉了！「最愛她的XX」結婚時間曝光
蘋果iOS 15.0.1更新　iPhone13的2大Bug修

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

3歲兒突曝前世記憶「我被車撞死」！媽聽完毛骨悚然...220萬人議論

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」！傷亡不明警消搜救中

被摔破?他開箱iPhone 13遭惡整　見裂痕傻眼定格：才拿到第一天

慘遭薩泰爾員工霸凌！ 龍龍臉書痛訴「多次強調底線仍被踐踏」

5566沒F4帥也沒Energy會跳舞　孫德榮當年狂罵...小刀佩服：那才是厲害！

蔡尚樺「慶幸主持紅毯」才能參加金鐘XD　第一次都跟黃豪平：對我負責！

3歲兒突曝前世記憶「我被車撞死」！媽聽完毛骨悚然...220萬人議論

柯文哲指「打過兩劑戴口罩幹什麼？」　陳時中回嗆：仍有必要

陸十一出現「帳篷起飛」奇景！超過30頂「越吹越高」佈滿整片天

60歲葉倩文「白髮＋皺紋」0修圖照曝光：老公喜歡我這樣

今增10例境外移入「5人打過苗」　僅2人符合突破性感染！

蕾菈「黑絲襪＋頸環」女僕裝現身球場！羞問：這樣的我真的可以嗎？

拆漫波飯店害倒恐賠千萬！壓3車+自來水管斷　包商：2虛柱撐不住

快訊／第十輪接種日提前一天　BNT「3族群」同樣在10／6開打！

Android 病毒假好心提醒風險　用戶更新後銀行帳密全被偷

快訊／連續3天本土+0！今新增10境外移入

芝麻大福「流下滾輪」倒栽蔥貼地熟睡　媽憂心戳戳：你還好嗎？

少年「勾勾纏」害她被罵　學姐撂6人動私刑！「超胸妹」猛踹下體

新奇熱門新聞

3歲兒突曝前世記憶「我被車撞死」！媽聽完毛骨悚然

正妹貨架間熱舞　「波濤」直震粉絲心

女街友「腰纏120萬現金」撿回收！真相曝光超心酸

尼斯湖水怪最新畫面曝光！露營男空拍「清晰身影」嚇傻

假的！「尼斯湖水怪」最新畫面遭踢爆是騙局

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

2027時空旅人曝最新影片：世界只剩我

爆乳網紅撞臉白冰冰　網驚：相似度破百

世界第一AV女神出爐驚呆老司機

學霸改拍AV！年薪2000萬、床戰8500女

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

2714時空旅人曝下波疫情時間點　數十萬人死

更多熱門

相關新聞

委內瑞拉貨幣「砍掉6個0」　100萬瞬間變1元

委內瑞拉貨幣「砍掉6個0」　100萬瞬間變1元

位於南美洲的委內瑞拉（Venezuela）長年惡性通膨，政府宣布將國家貨幣玻利瓦（bolivar）的面額，直接「砍掉6個零」，讓100萬的玻利瓦變成1玻利瓦，以對抗惡性通膨。不過，13年來委內瑞拉已經第3次「刪零」，共計砍掉14個零了。

「時空旅行者」警告：將有比新冠可怕疾病出現

「時空旅行者」警告：將有比新冠可怕疾病出現

新生兒也會「快樂缺氧」！出生後48小時需做這檢查

新生兒也會「快樂缺氧」！出生後48小時需做這檢查

3歲兒曝前世記憶　被車輾死又變嬰兒

3歲兒曝前世記憶　被車輾死又變嬰兒

茶葉蛋剝開竟「沒蛋黃」！網友羨：買到賺到

茶葉蛋剝開竟「沒蛋黃」！網友羨：買到賺到

關鍵字：

周刊王AnnaBanana前世記憶

讀者迴響

熱門新聞

最敏感不是GG！泌尿醫破解「碰男人3部位」慾望秒激起

龍龍暴怒開戰呱吉：噁不噁心！親揭被誣衊真相

博恩爆哭大喊老K：你為什麼就不肯道歉？

快訊／博恩宣布：老K無限期留職停薪！

加開BNT！上班族又哭了：台灣最低

四叉貓認了「玩弄抗體數據」　真正目的曝光！

藍又時親曝「遭王樂妍抄襲12年始末」

網翻出「老K狠酸龍龍影片」遭洗版

女友不知Toyz涉毒！謝和弦諷：實在太難

智商最高的TOP 3星座！

啦啦隊女神裡面沒穿炸巨級雙球！

「好市多拿手機1舉動」大GG 　他到門口崩潰了

Toyz被小藥頭供出　現役軍人幫運毒

脫稿諷龍龍…老K早發聲：老實說我根本不在乎

快訊／Toyz頻道突更新

更多

最夯影音

更多
黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？

黃秋生回答「香港改變」被打斷　怒飆主持人：可以尊重嗎？
陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

陸人妻遭嗆「嫁給老窮台灣男人」 曬尪優點反擊酸民：他給我自信

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

花蓮漫波飯店「倒塌瞬間」曝！ 小客車離超近驚恐急煞

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

歐陽娜娜微博「7字祝福」慶陸十一國慶！　 3台灣藝人同步齊發聲

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

花蓮漫波飯店拆到一半「整棟倒塌」　壓毀車輛、傷亡不明！警消急搜救

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面