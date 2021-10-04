抽水站技工忙打電動畫面曝　害漏500公升柴油污染淡水河　

▲9月12日璨樹颱風來襲，雙園抽水站至少溢出500公升柴油，導致淡水河面浮出一灘灘白色油狀物。（圖／CTWANT提供）

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隸屬台北市水利工程處（水利處）的雙園抽水站，在9月12日璨樹颱風來台時，意外排放500公升柴油，導致淡水河面上浮出一層白白的油污，誇張的是，排放時間長達1小時，但內部督導疑似包庇下屬而未向上呈報，直到被議員要求檢討，上級主管才知此事。

「颱風過境時，雙園抽水站位處淡水河下游，馬達運轉使用量大，因此須定時補充柴油」，知情人士Ｃ先生（化名）說中控室一名董姓技工涉嫌在裡頭打電玩，未善盡監督責任，導致超過500公升的柴油被流放到淡水河，直到負責閘門關閉的技工發現告知中控室，才驚覺「代誌大條了！」

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▲董姓技工在雙園抽水站任職近5年，竟把中控室當電競室，上級主管知情卻涉嫌包庇。（圖／CTWANT提供）

Ｃ先生透露，漏油事件似乎只呈報到督導階層，離譜的是，北市府水利處10天後被北市議員王欣儀辦公室索取檢討報告時才知情。「起初現場的技工想壓下此事，但漏油的量過多報表無法補救，只好呈報給督導，而督導竟說帳面上作漂亮點，當作沒這回事」Ｃ先生驚訝地說。

從抽水站的監視器可看到，淡水河面浮出大片白白的一灘，就是漏出的浮油，而這些油隨著颱風天抽水機運轉時一併被排放到淡水河，面積擴及整片河川，釀成難以補救的嚴重疏失！

對此，水利處長陳郭正24日在議會質詢時當場道歉，並說「非常對不起台北市民」，本刊也致電給水利處副處長吳秋香，她表示，現在會把整體的檢討報告比較詳細做確認才會對外說明，可能還要1至2天的時間。

吳秋香表示，中控室的監視器鏡頭大多是照抽水設備，並無拍攝人員的部分，因此難以研判技工當時在做什麼、人為操作有無疏失？目前政風在介入調查，但可靠消息指出29日水利處已召開人事評議委員會，針對當天在場的3名技工進行懲處，負責中控室的董姓技工被解僱、劉姓技工及范姓技工則被記大過懲處，最終結果將待水利處長批核。

▲台北市水利處長陳郭正面對議員王欣儀質詢時，當場坦承疏失，並表示「非常對不起台北市民」。（圖／CTWANT提供）

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