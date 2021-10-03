謝票抵台灣終站！國民黨彰化縣黨部再3天法拍　朱立倫殘酷面對

▲早年黨部掛中國國民黨台灣省彰化縣委員會。（圖／國民黨彰化縣黨部提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨主席當選人朱立倫3日感恩之旅最後一站，下午到彰化縣謝票，但即將面臨的是黨部即將被拍賣的命運，朱立倫表示，等他就任之後，將會盡最大的努力來了解，國民黨最重要的事就是獲得民眾的支持，有民眾支持就有資源。

彰化縣國民黨部位於彰化市西勢街，屋齡22年靠近忠孝國小，占地230多坪，再3天，也就是10月6日即將被彰化地院執行第一次拍賣，一拍底價高達1億850萬元，每坪40萬，是否能一拍過關，仍有待觀察。

據地方人士透露，黨部朝向延拍方式辦理，一次延拍將有2個月的空窗期，這期間將另覓區分部或是合適辦公地點；而有關彰化縣黨部即將被拍賣一事，朱立倫指出，國民黨最重要的就要獲得民眾的支持，有民眾支持就一定會有資源。

下午朱立倫到彰化縣黨部謝票，副縣長洪榮章、立委謝衣鳳、前立委林滄敏、前議長白鴻森、彰化縣農會理事長蕭景田、黨部主委張錦昆等人皆出席，隨後並到立委謝衣鳳位於溪州的服務處，感謝鄉親力挺。

朱立倫強調，上周六投票結束，所有競爭就結束了，每一位投票，都是投給中國國民黨，要不分彼此，團結在一起，國民黨現在沒有分裂本錢，並直言一定要贏回2024執政權。

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