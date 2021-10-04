打2劑疫苗可脫罩！柯文哲：培養風險管理　「人類不可能永遠戴口罩」

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前提及，若已接種兩劑疫苗，繼續戴口罩幹什麼？引來毒物專家招名威批評「台北市死亡率全台第一」，柯文哲身為醫生卻不當一回事。柯文哲4日強調，人類不可能永遠戴口罩，應培養風險管理精神，否則從現在起到未來幾十年都要戴口罩嗎？

招名威3日於臉書提及，世上有許多案例證明打完2劑疫苗仍會發生突破性感染，但身為醫生的柯文哲卻不當一回事，提醒北市是全台死亡率第一。

柯文哲4日出席防疫記者會時表示，人類不可能永遠戴口罩下去，打完2劑疫苗後還是會有突破性感染，但新常態精神應要有「風險管理」精神，老百姓應對風險管理有自我判斷能力，「難道從現在開始到未來幾十年都要戴口罩嗎？」

柯文哲提及，美國現在做法就是打兩劑，必要時再打第三劑，不干擾整個社會運作，「不用去斷章取義啦！要去思考建立人民合理風險管理精神，給人民自己決定。」

媒體追問何謂斷章取義？柯文哲回應，第一點，戴口罩不一定是為了新冠肺炎，流感來的時候也可能要戴，像國內現在沒有Delta疫情且沒什麼感染，所以理論上打過2劑疫苗不用戴口罩，因為風險很低，但如果碰上風險時還是要戴，「戴口罩是為了保護自己、家人、同伴，不是為了怕罰款或給人檢查，應隨時攜帶口罩在身上。」

關於前台北市社會局長許立民認為，現在不該急著脫口罩，柯文哲強調，戴口罩不是為了給人檢查、怕罰款，而是要保護家人同伴，戴口罩、勤洗手與保持社交距離是防疫基本精神，並按照自身狀況、感染風險做判斷。

另外，面對陳時中「口罩政策」未說清楚空曠定義，導致民眾只能自由心證，柯文哲強調，「什麼叫空曠？」若在空曠地但卻一群人群聚，那還是要戴口罩，「這沒有標準答案！」只能訴諸國民素質、讓民眾自己判斷，政府負責把風險講清楚，給民眾自由選擇。

▼台北市長柯文哲。（圖／台北市府提供）