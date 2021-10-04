女兒「剛把阿嬤送走」就想念了　爸一聽捏冷汗！真相笑哭千人

▲小朋友常會「語出驚人」。（示意圖／取自iStock）

記者曾筠淇／綜合報導

小朋友的童言童語常逗樂爸媽，不過有時也會讓人臉上三條線。一名男網友發文表示，他今天上班時，女兒忽然打給他說自己有點想阿嬤了，「因為我剛剛才把阿嬤送走」；他聽聞後當場傻眼，而超鬧真相曝光後，也瞬間逗樂大票網友。

這名男網友在臉書社團「爆怨公社」上貼文，提到他今天上班時，女兒忽然打電話給他。女兒問「爸爸，你知道今天是什麼日子嗎？」他當然沒忘，因此回應「你生日啊！」

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▲女兒的童言童語讓爸爸捏把冷汗。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

女兒這時開心的說「哇！爸爸你記得欸～」原PO則回「因為你生日跟阿嬤同一天啊！」怎料，女兒這時竟語帶驚人的說，「那我有點想阿嬤了，因為我剛剛才把阿嬤送走。」

原PO聽到「送走」2字瞬間哭笑不得，因為阿嬤只是去高鐵搭車而已，他事後便無奈直呼「肯！到底送X小！」

貼文曝光後，網友紛紛爆笑表示，「節哀差點說出口」、「童言無忌」、「妹妹講話太簡潔了」、「我整個大笑」、「好好講話」、「還好不是把阿嬤賣掉」、「我也是先啊啊啊啊啊，然後看到最後微笑」、「害我笑到嗆到」、「好可愛」、「小孩講話常常這樣」。