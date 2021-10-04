　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

恐有2個↑颱風生成！模擬路徑曝光　半個台灣變天溼答答

天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局風場預報顯示圖最新模擬周六當天熱帶系統動向。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，10月中旬前至少有2個以上的颱風生成。中央氣象局預報員陳伊秀指出，南海的擾動預計最快周二增強為熱帶性低氣壓，也有可能增強成颱風，至於菲律賓東方的擾動，未來也不排除成颱。氣象專家吳德榮提醒，周四起東半部降雨增加。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，這周天氣大致分兩個階段，今天和周二吹東風，東半部、基隆北海岸和恆春半島有些局部短暫降雨，其餘各地大致多雲到晴；午後雷陣雨部分，今侷限在中南部山區，周二範圍稍微廣一點，在中南部地區和北部山區。

[廣告]請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

陳伊秀說，周三至周日南邊水氣慢慢往北移，降雨偏在台灣東側，基隆北海岸、東半部和恆春半島都會下到雨，且有局部較大雨勢；至於西半部雲量較多，午後雷陣雨以中南部和北部山區為主。

陳伊秀分析，菲律賓東邊到南海是大低壓帶，位於南海的擾動最快周二增強為熱帶低壓，成颱機率較高，預估路徑朝海南島和廣東移動；而在菲律賓東方也有些擾動，目前各家模式做出來的比較不一致，但也不排除成颱，還要再觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬周日20時預測圖（下圖左）顯示，南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動；歐洲系集模式50次的模擬路徑（下圖右）顯示，熱帶擾動穿過菲律賓進入南海，與台灣相對距離或近或遠，有很大的差異。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

天氣圖。（圖／「三立準氣象· 老大洩天機」）

賈新興3日提到，10月中旬前至少2個以上的颱風生成，有利颱風生成環境指標從10/5起持續至10/20左右，之後進入短暫休息，下一波11/10-11/20左右，請大家關注南方系統的發展，颱風生成不需要恐慌。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬周日20時預測圖顯示，南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動，各國模式亦有類似模擬，但位置、強度差異甚大，對台灣帶來不同程度的影響；歐洲系集模式50次的模擬路徑顯示，熱帶擾動穿過菲律賓、進入南海，與台灣相對距離或近或遠，有很大的差異，因此，無論各國模式或系集模式皆顯示，目前模擬的國慶日天氣不確定性很大，應繼續觀察模式的調整。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今至周三偏東風帶來水氣，迎風面北海岸、東半部偶有局部短暫雨，背風面西半部晴朗，高溫微降、白天仍偏熱；周四至周六因南方有熱帶擾動發展，偏東風挾帶更多水氣，迎風面北部，東半部的降雨與日俱增，背風面西半部雲量稍增、午後中南部近山區有局部降雨的機率；國慶日水氣減少，天氣略見好轉，東側偶雨、西側晴，但各國模式模擬並不一致，且都在調整中，尚需持續觀察。

►換手機5千元有找！拍照功能超強大

ET快訊
老K拿白曉燕開「地獄級玩笑」…白冰冰FB首發聲！　網讚：氣度
恐有2個↑颱風生成！模擬路徑曝光　半個台灣變天溼答答

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今起預約！3類對象BNT提前開打　1圖秒看各疫苗換誰接種

郵局預約五倍券今開跑！如何預約、怎麼領　10大QA一次看

少爺兵掰！首批軍事訓練役下部隊　軍方揭「最大改變」

太早鬆綁口罩規定！　專家憂疫苗覆蓋率不足：應篩檢取代口罩

恐有2個↑颱風生成！模擬路徑曝光　半個台灣變天溼答答

清冠一號對Delta更有效！　重症專用清冠二號開發中

快訊／第三批客製化標籤BNT疫苗到貨　20萬劑今晨05：37抵台

國旅券1086萬人登記居冠　好食券僅餘4.4萬份

廢棄道路變「網紅秘境」！遊客搶拍跳浪斷崖　腳掛懸崖姿勢超驚悚

住宜蘭四星級酒店「蓮蓬頭狂放屁」！換房還被降等　業者回應了

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

視網膜真的喝香菜汁！16杯等你　一吞變臉「反胃吐出來」工作人員笑翻

90秒感言！《天橋上的魔術師》金鐘大贏家　薛仕凌雙料得獎...工地噗嚨共3人組合體

金鐘56得獎瞬間都在這　感動、開心..恭喜你們！！

五熊踏入婚姻「是更好的更好」　談生子計畫：老公想要12個~~~

吳宗憲喊話小鬼「已是金鐘獎永遠的得主❤」　KID「像打敗仗」…憲哥：觀眾是唯一老闆！

今起預約！3類對象BNT提前開打　1圖秒看各疫苗換誰接種

郵局預約五倍券今開跑！如何預約、怎麼領　10大QA一次看

少爺兵掰！首批軍事訓練役下部隊　軍方揭「最大改變」

太早鬆綁口罩規定！　專家憂疫苗覆蓋率不足：應篩檢取代口罩

恐有2個↑颱風生成！模擬路徑曝光　半個台灣變天溼答答

清冠一號對Delta更有效！　重症專用清冠二號開發中

快訊／第三批客製化標籤BNT疫苗到貨　20萬劑今晨05：37抵台

國旅券1086萬人登記居冠　好食券僅餘4.4萬份

廢棄道路變「網紅秘境」！遊客搶拍跳浪斷崖　腳掛懸崖姿勢超驚悚

住宜蘭四星級酒店「蓮蓬頭狂放屁」！換房還被降等　業者回應了

北市蛋黃區預售屋「7折便宜賣」　4000萬訂金一場空

吳姍儒CEO未婚夫爆「雙喜」！　超前部署備好香車載美人

今起預約！3類對象BNT提前開打　1圖秒看各疫苗換誰接種

郵局預約五倍券今開跑！如何預約、怎麼領　10大QA一次看

唐綺陽運勢／射手財運旺「中獎運超強」！ 雙魚：有戲劇性桃花

新北4死滅門慘案　婚紗照留血字「這是我的！要報仇」

老K拿白曉燕開「地獄級玩笑」…白冰冰FB首發聲！　網讚：氣度超高

少爺兵掰！首批軍事訓練役下部隊　軍方揭「最大改變」

太早鬆綁口罩規定！　專家憂疫苗覆蓋率不足：應篩檢取代口罩

恐有2個↑颱風生成！模擬路徑曝光　半個台灣變天溼答答

受不了假掰直播主喊我素顏　網紅「看不爽」直接亂入惡搞

生活熱門新聞

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

網曝龍龍霸凌路人　理髮師遭出征

他全身癢爆…以為濕疹！醫看胸口：不妙了

10/5開放「戶外脫口罩」　陳時中公布2大條件可脫罩

龍K之亂延燒！龍龍舞台劇演網軍霸凌 「謝幕一句話」哭了

賓客見喜宴這道菜全跑光　真相曝光網傻眼

恐有2個↑颱風生成！模擬路徑曝　半個台灣變天

花近萬住宜蘭酒店　他洗澡氣炸：還被降等

醫師去澎湖玩「我也染病了！」揪真兇手：不是毛毛蟲

老K性羞辱龍龍！呂秋遠「列10點精闢刺骨」

花蓮跳浪斷崖　廢棄道路變秘境

工地午睡熱　塑膠袋變出VIP套房

更多熱門

相關新聞

連假恐有颱風攪局！　一圖秒懂未來一週天氣

連假恐有颱風攪局！　一圖秒懂未來一週天氣

中央氣象局今（10/3）傍晚表示，目前太平洋高壓穩定盤據日本並延伸至中國東海附近，目前台灣位於太平洋高壓南緣，多盛行東風、水氣較多，因此迎風面東半部容易有局部短暫陣雨，西半部則受中央山脈阻擋水氣較少，局部地區感受依舊炎熱，降雨模式多為午後雷陣雨。近期已觀測到冷鋒已在大陸華北形成，但勢力仍不足以壓過太平洋高壓南下，因此涼爽的秋季仍未到來。

未來兩週有利颱風生成　週三南方低壓再起！東台灣連假防大雨

未來兩週有利颱風生成　週三南方低壓再起！東台灣連假防大雨

連假恐有颱風攪局！　熱帶系統發展時間一次看

連假恐有颱風攪局！　熱帶系統發展時間一次看

南方低壓區有利颱風生成　「熱帶系統」發展中！週四起水氣漸擾台

南方低壓區有利颱風生成　「熱帶系統」發展中！週四起水氣漸擾台

可能有雙颱生成！變天時間曝　恐影響國慶連假

可能有雙颱生成！變天時間曝　恐影響國慶連假

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局賈新興吳德榮颱風陳伊秀

讀者迴響

熱門新聞

獎還沒頒完「綜藝人全走光」　只剩他槓龜待到最後

NanaQ搭救護車送醫昏迷！堅持「不住院」回極簡屋

女用餐屁股突然濕了　竟傳出「腥臭味」

回家看見新iPhone！人夫一句萬人笑爛

馬桶蹲5小時…他炸出「2顆檸檬蛋糕」痛爆！醫歪頭看傻了

澎恰恰參加台版《魷魚》名片電話真能打

支持龍龍的「陣營太豪華」　網朝聖留言：水很深

台北女租屋一年臉部發黑！一聽嚇到搬走

醫認證：3動作治失眠！別想著「又要睡覺了」必試

老公「聊天刷一排暗號」！真相神轉：是人才

星巴克10／4起連4天買一送一　

亞大3學生遭外送員飆罵　手機設拒接引衝突

綜藝人走光掀熱議！　黃子佼「冤吐金鐘現場實況」

網曝龍龍霸凌路人　理髮師遭出征

巨鱷吞183公分同伴　他嚇：是可怕恐龍

更多

最夯影音

更多
曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...

曾國城得獎「上台前看到公仔」快哭了　「對黃鴻升不好意思」：我得他應該也會高興...
金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

金鐘56誤成「互相傷害大會」XD　「狂被虧+戳痛處」就問哪位傷最深

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

吳宗憲沒得獎..Sandy跑去抱他「獎盃借你拿」　不敢喊「快吐了」要多喝兩杯證明沒懷孕XD

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

老K發聲「我絕不跟這個人道歉」　諷龍龍：喜劇圈毒瘤

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

KID曝「2年前和小鬼走金鐘紅毯」畫面　「穿插昔今花絮」緊握公仔：不再孤單

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面