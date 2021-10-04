恐有2個↑颱風生成！模擬路徑曝光　半個台灣變天溼答答

▲氣象局風場預報顯示圖最新模擬周六當天熱帶系統動向。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，10月中旬前至少有2個以上的颱風生成。中央氣象局預報員陳伊秀指出，南海的擾動預計最快周二增強為熱帶性低氣壓，也有可能增強成颱風，至於菲律賓東方的擾動，未來也不排除成颱。氣象專家吳德榮提醒，周四起東半部降雨增加。

陳伊秀接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，這周天氣大致分兩個階段，今天和周二吹東風，東半部、基隆北海岸和恆春半島有些局部短暫降雨，其餘各地大致多雲到晴；午後雷陣雨部分，今侷限在中南部山區，周二範圍稍微廣一點，在中南部地區和北部山區。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



陳伊秀說，周三至周日南邊水氣慢慢往北移，降雨偏在台灣東側，基隆北海岸、東半部和恆春半島都會下到雨，且有局部較大雨勢；至於西半部雲量較多，午後雷陣雨以中南部和北部山區為主。

陳伊秀分析，菲律賓東邊到南海是大低壓帶，位於南海的擾動最快周二增強為熱帶低壓，成颱機率較高，預估路徑朝海南島和廣東移動；而在菲律賓東方也有些擾動，目前各家模式做出來的比較不一致，但也不排除成颱，還要再觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬周日20時預測圖（下圖左）顯示，南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動；歐洲系集模式50次的模擬路徑（下圖右）顯示，熱帶擾動穿過菲律賓進入南海，與台灣相對距離或近或遠，有很大的差異。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



賈新興3日提到，10月中旬前至少2個以上的颱風生成，有利颱風生成環境指標從10/5起持續至10/20左右，之後進入短暫休息，下一波11/10-11/20左右，請大家關注南方系統的發展，颱風生成不需要恐慌。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬周日20時預測圖顯示，南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動，各國模式亦有類似模擬，但位置、強度差異甚大，對台灣帶來不同程度的影響；歐洲系集模式50次的模擬路徑顯示，熱帶擾動穿過菲律賓、進入南海，與台灣相對距離或近或遠，有很大的差異，因此，無論各國模式或系集模式皆顯示，目前模擬的國慶日天氣不確定性很大，應繼續觀察模式的調整。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今至周三偏東風帶來水氣，迎風面北海岸、東半部偶有局部短暫雨，背風面西半部晴朗，高溫微降、白天仍偏熱；周四至周六因南方有熱帶擾動發展，偏東風挾帶更多水氣，迎風面北部，東半部的降雨與日俱增，背風面西半部雲量稍增、午後中南部近山區有局部降雨的機率；國慶日水氣減少，天氣略見好轉，東側偶雨、西側晴，但各國模式模擬並不一致，且都在調整中，尚需持續觀察。