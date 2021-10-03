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獨／滿喜歡的！鄧佳華被「如花」吸引…激情熱舞：想交往看看

記者陳雕文／新北報導

「FBI帥哥」鄧佳華成為連千毅的旗下員工，透過臉書直播達到人生新高峰，3日晚間7點多跟退出演藝圈多年的「如花」合作，兩人在直播節目中深情對視、牽手，還一起熱舞3分多鐘，現場眾人笑翻！以搞笑聞名的主持人「黑面」預告，今晚的直播，鄧佳華跟如花現在相親，再晚一點就可以看到他們的結婚典禮。

▲▼如花。（圖／記者陳雕文攝）

▲如花與鄧佳華。（圖／記者陳雕文攝）

鄧佳華牽著如花的手說，「如花，其實我對妳滿喜歡的！妳願意接受我嗎？跟我交往看看」如花笑著說，「那我們交往看看」，黑面馬上開玩笑說，「交配看看！我是說交往配合看看」！

連千毅表示，其實因為疫情的關係，很多藝人都沒有收入，如花有很多的演出都被取消，後來得到黑面兄的幫助，先到台南的電視台表演，現在也來跟我們合作直播，除了大家同樂，也能再讓如花多一份收入。最近也還會有一些金曲歌星、藝人會來合作，希望可以透過直播的方式，幫助他們招商，爭取曝光以及商演的機會。

▲▼如花。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼如花、爆乳日文老師長瀨昆妮、鄧佳華一同熱舞，後來如花伸手摸向鄧佳華的腹部，想尋找腹肌。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼如花。（圖／記者陳雕文攝）

▼如花與鄧佳華手牽手深情表白。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼如花。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，本名林雅慧的如花，2003年在電視節目中以「誇張鼻影妝＋絲襪套頭」扮醜，成為收視保證，後來因合約糾紛，2007年便退出演藝圈，這一離開就是14年，這些日子只能靠著零星表演或賣麵包維生；今年曾在地方電視台以素顏賣力唱歌表演，如今遇到疫情，經濟狀況再度跌落谷底，在主持人「黑面」的牽線，成為連千毅的直播來賓，期盼藉此改善生活。

如花面對鏡頭顯得害羞，還一直跟記者說，「麻煩把我沒有露牙齦的照片登上新聞，不希望登上新聞的照片太難看，謝謝！」嘗試擺脫過去丑角的形象，她私下表示，有在學習其他才藝，希望大家能看到她的能力。

▲連千毅幫如花喊聲，希望未來各廠商的商演活動可以找如花。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼如花。（圖／記者陳雕文攝）

▼過去如花以誇張妝容扮醜聞名。（圖／翻攝自臉書）

▲▼如花。（圖／翻攝自臉書）

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