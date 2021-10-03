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103歲嬤是「大麥克鐵粉」！加護病房醒來第一句話：我要吃麥當勞

▲▼103歲嬤是「大麥客鐵粉」！加護病房醒來第一句話：要吃麥當勞。（圖／麥當勞提供）

▲103歲嬤今年5月在影片中，笑著說「我最愛吃麥當勞」。（圖／麥當勞提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

「我們家阿嬤103歲，她最愛吃的就麥當勞」嚴先生向麥當勞透露，阿嬤過去半年每天都會吃最愛的大麥克套餐，但近日身體狀況不佳，因昏迷而住進加護病房。沒想到，阿嬤醒來後的第一句話，竟是「想吃麥當勞」，讓家人哭笑不得，並將「麥當勞的鐵粉」的事蹟告知麥當勞官方，「希望阿嬤最愛的麥當勞能為她集氣。」

嚴先生表示，阿嬤今年103歲，平時最愛吃的就是麥當勞，在過去半年幾乎天天吃一組大麥克套餐，再配上冰涼的可樂，每次20分鐘內就快速吃完，成為她人生中最享受的事，讓嚴先生開玩笑地說，「如果沒有麥當勞她就會吵吵鬧鬧。」

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▲▼103歲嬤是「大麥客鐵粉」！加護病房醒來第一句話：要吃麥當勞。（圖／麥當勞提供）

▲嚴先生希望麥當勞可以幫阿嬤加油。（圖／麥當勞提供）

嚴先生透露，阿嬤在100歲以前，還可以自己出門，但隨著年紀越來越大，牙齒也難以咀嚼太硬的食物，因此最愛點蛋捲冰淇淋，甚至一次會購買10份回家慢慢享用，「麥當勞的員工都會特別照顧年邁的阿嬤，幫忙用杯子裝」。

然而，近兩年阿嬤沒辦法自己出門，還是會要求家人幫忙帶麥當勞回家吃，直到近日身體狀況不佳，正在加護病房觀察，「昨天昏迷了一天，今天甦醒時第一句話就說想吃麥當勞。希望阿嬤最愛的麥當勞能為她集氣，同時也讓您們知道在台灣有這麼一位麥當勞的鐵粉」，「阿嬤會很高興最喜歡的麥當勞員工都替她加油」。

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