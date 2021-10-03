北韓稱「飛彈試射不構成威脅」　痛批聯合國安理會雙重標準

▲北韓9月30日試射「反航空」地對空飛彈。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

北韓近來進行多次導彈試射引發國際社會關注，聯合國安理會1日應多國要求召開閉門會議。對此，北韓3日強調飛彈試射主要目的在於自我防衛，均在公海上進行，從未對鄰國安全構成任何威脅及損害，然而安理會一方面對美韓軍演保持沉默、一方面針對質疑北韓，根本是雙重標準。

綜合路透、韓聯社報導，聯合國安理會1日應美國、英國、法國的要求，針對北韓近期射彈一事召開閉門會議，包括平壤政府宣稱試射的極超音速飛彈、「反航空」地對空飛彈，但外傳因中國及俄羅斯反對，最終未能就聯合聲明上取得共識。

北韓外務省高官趙哲秀（Jo Chol Su，譯音）3日透過官媒表示，安理會對美國與其盟友國所進行的聯合軍演及武器測試保持沉默，但指責北韓計畫性自我防衛措施，顯然是雙重標準。

趙哲秀進一步提到，北韓所進行的武器試射均在公海上進行，從未對鄰國安全構成任何威脅及損害，如今安理會的做法是對北韓自主權赤裸裸輕視和粗暴侵犯，也是不可容忍的嚴重挑釁，相當於不承認朝鮮是主權國家，「朝方從未承認過聯合國侵犯主權國家生存權和發展權的不公正決議，我在此對聯合國的危險行為表示強烈擔憂。」

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