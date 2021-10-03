真子公主還有這筆錢！拒3800萬嫁妝早就留後路　婚後不用靠老公

▲真子公主因婚事飽受壓力，罹患PTSD。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本宮內廳證實，真子公主將於26日與小室圭結婚，同天2人也會一同召開記者會。先前真子公主破天荒向皇室表示，脫離皇籍時願放棄領取1.5億日幣（約新台幣3800萬元）的一時金，也就是嫁妝，創下皇室先例。不過也因此讓外界擔憂，兩人赴美生活後，光靠小室圭的薪水是否能生活。不過根據皇室內部人員表示，真子公主出生後便開始領取皇族費，而這些錢婚後將會成為她的私有財產，總金額同樣高達1.5億日幣（約新台幣3800萬元）。

▲真子公主與大學同學小室圭訂婚4年終於要結婚了。（圖／路透社）



根據postseven報導，日本皇室通常會發放一時金給脫離皇籍的皇室成員，讓他們在離開皇室之後也能維持生活的品味。而真子公主身為內親王，一旦離開皇室，將可以取得1.5億日幣（約新台幣3800萬元）的一時金。但她本人礙於未婚夫小室圭與準婆婆小室佳代的醜聞，主動向皇室表態願意放棄一時金以及婚禮儀式，成為日本皇室戰後首位沒有領取一時金與舉辦婚禮的女性成員。

真子公主婚後將與小室圭共同前往美國紐約生活，然而紐約物價高昂，儘管先前曾有媒體稱小室圭任職的紐約頂尖律師事務所年薪超過2000萬日幣（約新台幣500萬元），但仍讓日本國民擔憂，真子公主在沒有一時金的情況下，經濟上是否會出現問題。

▲日本真子公主婉拒領取一時金。（圖／達志影像／美聯社）



專家認為，真子公主企圖透過這種方式來證明「小室圭不是為了錢才要跟她結婚的」。然而真子公主與小室圭備受輿論抨擊，且未來要定居的紐約的治安水準相較於東京仍有差距，為了防止兩人成為不肖份子眼中的目標，勢必要提高維安規格，相關費用當然也會增加。但是光靠小室圭在律師事務所的薪資，兩人想要維持生活實在時有點困難。如此一來，也只能依靠真子公主的娘家「秋篠宮家」。

儘管如此，專家也表示，其實真子公主作為皇室成員從一出生就開始領取「皇族費」，這筆錢一直以來都以真子公主的名義存下來，因此婚後在法律上就是真子公主的私人財產。真子公主成年前每年可以領取305萬日幣（約新台幣76萬元）的皇族費，成年後1年則可以領到915萬日幣（約新台幣228萬元），因此總額約有1.5億日幣（約新台幣3800萬元），這筆錢將會成為真子公主的「另類嫁妝」。

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