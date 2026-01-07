「小英男孩」鄭亦麟涉貪300萬交保　北檢抗告遭駁回確定

▲被稱為「小英男孩」的鄭亦麟（前）涉收賄幫廠商喬特權供電，起訴獲准交保300萬停止羈押。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，被控涉收賄198萬元，幫業者陳健盛、陳冠滔父子喬特權供電，鄭還涉擁有601萬餘元來源不明財產，3人被起訴移審台北地院均獲交保，台北地檢署提起抗告、主張續押3人防止逃亡與勾串滅證，但被北院駁回確定。

北院裁定指出，鄭亦麟與陳健盛、陳冠滔3人供詞雖仍有避重就輕、相互矛盾之處，但鄭男已承認收受198萬元、幫陳氏父子向台電轉達用電需求，且相關證人已在偵查中具結作證，還有通訊軟體對話紀錄、監聽譯文、會議記錄、交易明細與扣案手機鑑識還原等資料為憑。

裁定理由指出，即使被告與證人事後翻供，合議庭仍可綜合其他證據加以評價，與偵查階段因諸多證據、共犯或證人尚待查證，恐有湮滅、勾串等情形不同，以現階段而言，案情晦暗不明的危險性已降低。

▲鄭亦麟承認收賄但辯稱198萬元最初是仲介佣金。（圖／翻攝自Facebook／鄭亦麟（Luke Cheng））

此外，鄭亦麟交保300萬元附加限制住居與限制出境、出海，以及持用個案手機定期自拍上傳報到等監控措施，足以防逃，且與陳氏父子對於彼此以及同案其他共犯，不得騷擾、恐嚇與探詢案情，若有違反，會被再執行羈押，現有交保條件具備相當嚇阻力。

本案源於北檢去年（2025年）8月25日，指揮調查局台南市調查處搜索約談，鄭亦麟到案被羈押禁見4個月，去年12月26日被起訴涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄、財產來源不明與《洗錢防制法》等罪嫌，檢方求處鄭男14年徒刑，鄭男的父、母與弟弟也被求刑各2年。

▲「小英男孩」鄭亦麟等3人涉貪，起訴移審獲准交保，台北地院駁回台北地檢署抗告確定。（圖／AI製圖）

移審北院後，受命法官施函妤召開接押庭調查，裁定鄭亦麟交保300萬元，陳氏父子各交保200萬元，鄭男與陳健盛均辯稱198萬元是仲介佣金、不是賄賂。檢方認為鄭男2人沒真正認罪，且刻意規避對價關係，未來仍有翻供、相互掩護的高度可能。

檢方並指鄭亦麟2024年度所得總額218萬餘元，但近年購買高達1.6億餘元不動產，名下還有市值302萬元的台積電股票，陳氏父子更擁有逾20億元不動產、股票面額2億餘元，與交保金額不成比例，加上3人從2021年以來頻繁入出境，因此提起抗告，主張應續押3人防止逃亡與勾串滅證。

由於受命法官是獨任做出交保處分，非合議庭做出的交保裁定，檢方抗告仍由北院處理，但分案給其他合議庭審酌，認定交保處分已詳述理由，受命法官的判斷沒違反比例原則或濫用裁量權限，據此駁回檢方抗告確定。