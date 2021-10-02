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環保公司股東糾紛！「竹聯幫堂主」出面強行要吃下公司　遭逮送辦

竹聯幫梅花堂主羅裕琳被糾眾南下高雄要求強行買下公司，被警方逮捕送辦。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

高雄市一家市值上億元的環保公司發生股東糾紛，黃姓股東找上竹聯幫梅花堂主羅裕琳幫忙，計畫用4折價格把公司吃下，環保公司陳姓負責人報警後，警方循線逮捕羅等12人，訊後依組織犯罪條例、恐嚇等罪送辦，檢方聲押後，法官裁定5萬元交保。

警方指出，高市某環保公司的黃姓股東（58歲）缺錢，他把部分股份賣給陳姓負責人後，見環保公司近期因生意興隆，自己卻因股份減少導致分紅短少，於是找上竹聯幫梅花堂主羅裕琳（61歲）協助，希望能藉此多賺一點。

今年7月，羅男等人率眾從北部南下高雄，向陳姓負責人開出2個條件，第1個條件是把黃姓股東剩下的約400萬股份，用1800萬買下，第2個條件是把市價破億的環保公司，用4800萬元賣給羅，讓羅能接手公司經營。

陳男第一時間未同意，羅男竟教多位黑衣人在2個月內數次前往環保公司恐嚇，陳男心生畏懼報警。高市警方獲報後展開追查，上月30日陸續在新北新莊、新店、基隆等區逮捕羅等12人，羅否認涉案，辯稱只是來幫忙協商公司經營問題，沒有恐嚇，被檢方向法院聲押，法官審理後裁定5萬元交保。


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