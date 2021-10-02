農遊龍潭三坑水鄉樂逍遙　品嚐茭白筍正當時

▲農遊龍潭三坑採摘、品嚐茭白筍。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

茭白筍脆嫰鮮甜、水分豐富，盛產於每年5-10月，是餐桌上相當受歡迎的食物。桃園市政府農業局今、明兩天於龍潭區三坑老街舉辦「三坑茭白筍節」，推出「秋遊三坑鄉小旅行」、「茭白筍品嚐響宴」、「茭白筍農事體驗」；因疫情趨緩，首日遊客比往年多，5公頃的茭白筍很快銷售一空。

市府副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉今日出席開幕活動，並穿上「青蛙裝」進入田中採摘茭白筍，在烈日下，體驗農民的辛勞！邱副秘書長表示，桃園市自升格後，持續規劃以打造「一休區一花卉、一休區一節慶」為發展方向，提升休閒農業區知名度，並邀集在地業者加入形塑產業聚落，輔導休閒農業區協會組織提升財務自主能力，以促進休閒農業區永續發展。

而市府自2019年起積極輔導三坑地區推動休閒農業發展，目前業已完成「三坑水鄉休閒農業區」劃設規劃，等農委會安排審查，期透過休閒農業區的設立推動地方觀光，帶動發展。

「三坑茭白筍節」活動，明日還有一天，其中小旅行活動由主辦單位大石門休閒農業發展協會特別規劃兩條走讀路線，讓遊客及參與民眾瞭解三坑由來，路線特別包括在地著名景「黑白洗」、「火劫尾坑」、「青錢第」、「鴨母坑」等，活動並有規劃採摘體驗，想參與活動之民眾，可到現場報名茭白筍品嚐或報名參加採摘體驗，現場農特產展售包括在地自產三坑米、洛神乾、芭樂心葉茶、沁涼番庄烏龍茶及小農手匠市集展售，本週末歡迎民眾走訪三坑老街，來一場客家懷舊之旅，品嚐茭白筍、選購在地小農特產，一次體驗埤圳風光、農野景致以及人文老街的多重樣貌！