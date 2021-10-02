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陳時中透露「原本3、4月準備開放邊境」 5月本土疫情爆發才取消

▲▼陳時中出席2021年公共衛生聯合年會。（圖／記者嚴云岑攝）

▲陳時中出席2021年公共衛生聯合年會。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

2021年公共衛生聯合年會今（2）日在台大公衛學院進行，衛福部長陳時中出席致詞，他提到，在疫情期間自己一直思考，要怎麼在防疫疲乏與韌性中取得平衡。另透露原本3、4月要開放邊境，結果5月疫情大爆發，就不了了之。

陳時中在致詞時提到，今年3月原本要開放邊境，還請國衛院做了相關研究，包括疫苗要大多少，還有各國的疫情狀況。他另提到，今年3、4月原本對疫苗保持很大的期待，但半年過去了，才發現不一定有用。

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不過，陳時中也表示，台灣防疫成功也得利與社區監控、社區醫療的輔助，尤其是口罩制度已成為「全民監控」運動，「沒戴口罩可能就一張相片出來」。社區醫療也有賴醫事人員協助，才能將病毒阻絕於社區之外。

▲▼陳時中出席2021年公共衛生聯合年會。（圖／記者嚴云岑攝）

陳時中另表示，自己參與公衛年會多年，許多學者都是實務工作上的老師，今年公衛師法通過後將進行第一屆招考，以期能透過公衛師專業，對健康安全有所助益。

上午年會中，健保署長李伯璋、立委林奕華、陳椒華、吳玉琴、張育美等人也出席參與。多人在致詞時都對於今年的公衛師招考報以高度期待，也期許未來能夠在公部門、社區健康、心理健康與預防醫學上做出貢獻。

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