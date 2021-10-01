台自由潛水選手國旗「被消失」　民進黨：國民黨還在怪台灣政府

▲新竹市議員、民進黨發言人劉康彥。（資料照／劉康彥提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣選手參加國際自由潛水世界錦標賽，國旗卻「被消失」，日本等多國選手決定隱藏國旗，大動作挺台。對此，民進黨發言人劉康彥1日對此表達感謝，也感嘆台灣遭打壓的同時，國民黨主席朱立倫卻不敢大力譴責，甚至把錯怪到民進黨執政、台灣政府，這種倒果為因的做法令人感到遺憾。

台灣5名自由潛水選手參加「AIDA Depth World Championship 2021」世界錦標賽，我國國旗卻被主辦單位從轉播畫面中下架，引起日本AIDA要求一同撤掉日本國旗，美國、澳洲、法國、德國、俄羅斯、克羅埃西亞、荷蘭、韓國、斯洛維尼亞也紛紛跟進，用實際行動挺台灣；AIDA則在9月30日發布聲明對台灣表示歉意，並指「中國當局停止直播讓我們感到意外」。

對此，劉康彥表示，感謝這麼多國家選擇與台灣站在一起，對於台灣不斷遭受到打壓，能感同身受，甚至用實際行動來表達力挺。

劉康彥也指出，遺憾朱立倫辦公室聲明僅對中國「柔性勸導」，砲火卻是對著國內，拐彎幫中國政府譴責台灣政府，把中國打壓台灣的行徑，變相扭曲為是「被打壓者」的錯，要受打壓方自我檢討，「千錯萬錯都是民進黨的錯」。我們更要勸諫朱立倫，所謂國民黨和共產黨「共同決定」甚至還「為國家謀統一」的說法，相較今日台灣選手還「被消失國旗」，朱立倫根本就是昧於現實，一味唱和中共。

劉康彥呼籲，朝野政黨在國內，可以有不同意見，一旦對外，大家意見都應一致，尤其是當台灣選手遭受打壓時，應同聲共氣大聲譴責施壓者，絕不該讓人無理欺壓。