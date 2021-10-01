10國下架國旗聲援台灣「分享痛苦」　林穎孟：中國干預已令他國不滿

▲林穎孟指出多國自願撤下國旗聲援台灣。（圖／翻攝林穎孟臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

自由潛水世界錦標賽主辦單位日前無預警在轉播時撤下台灣國旗，引發參賽多國自願撤下自己國家的國旗，另類聲援台灣。無黨籍台北市議員林穎孟1日對此表示，這些聲援、支持台灣的國家多達10國，顯見中國政治力干預台灣參與國際事務的鴨霸行為，已經令其他國家不滿。

林穎孟透過臉書指出，台灣出賽自由潛水世界錦標賽（AIDA Depth World Championship 2021）國旗被下架，日本是第一個聲援的國家，表示「我們想一同分享台灣的痛苦」，自願下架日本國旗。接著俄羅斯、韓國、德國、法國、克羅埃西亞、斯洛維尼亞，隨後也紛紛下架自己國家的國旗以支持台灣，而當天沒有出賽的美國、澳洲、荷蘭，也以聲明表達支持台灣。

林穎孟表示，這個起因於中國直播有防火牆自動斷訊。這些友好國家，一起成為支持台灣的V怪客，甚至主辦單位也決定以後會有國際版和中國版轉播，中國人就自己看牆內特別版就好。

林穎孟認為，中國政治力干預台灣參與國際事務的鴨霸行為，已經令其他國家不滿，台灣受打壓處境有越來越多國際關注和支持。近幾年台灣結交了許多支持台灣的朋友，尤其日本更是台灣的兄弟，總是率先在國際上以行動反對中國蠻橫無理、支持台灣、照顧台灣。

林穎孟強調，現今世界局勢，台灣已進入國際社會，早已脫離中國國民黨過去讓台灣成了國際孤兒、只能依靠中國的處境。這是台灣的機會，台灣要持續加強自我防衛能力，持續結交自由盟友。德不孤、必有鄰，台灣是小國小民，但是好國好民，台灣繼續加油。