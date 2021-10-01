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年賺16億！中國第一網紅恐遭拔名　「李子柒」超慘現況曝

中國網紅第一人李子柒傳出與MCN公司起爭執。（圖／翻攝自微博）

▲中國網紅第一人李子柒傳出與MCN公司起爭執。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

堪稱是中國當代第一網紅的李子柒，從7月14日起各平台的頻道都全面停更，中間甚至傳出李子柒與所屬的MCN公司起衝突、報警等事情，讓不少粉絲憂心不已。睽違2個半月後，李子柒日前接受中國官媒新華社的專訪，大談自己對於創作的堅持與過往的理念，這才讓許多粉絲鬆一口氣。而經過一些熱心粉絲的調查，發現李子柒如果與所屬的MCN杭州微念科技有限公司分家的話，不僅拿不到應有的營收，甚至連自己過往的影片版權也無法持有。

據悉，杭州微念是微博12個合作的MCN公司之一，目前已經孵化了上百位的網紅，天王嫂方媛也是旗下紅人之一。微念創始人劉同明2016年注意到李子柒，在邀約吃了一頓四川火鍋後，兩人決定合作，並於2017年7月共同創立四川子柒文化傳播有限公司，其中李子柒以繳交人民幣49萬元的代價，持股49%。光靠李子柒，杭州微念在2020年就賺了16億人民幣，盈利能力幾乎遠超過中國當地知名的上市公司。

李子柒與杭州微念之間的關係。（圖/翻攝自微博)

▲李子柒與杭州微念之間的關係。（圖/翻攝自微博)

但李子柒創作的影片版權，其實都是歸屬在四川子柒文化傳播，甚至連「李子柒」三個字的商標版權，也是歸屬在公司內，並非是李子柒所有。且根據資料顯示，李子柒雖然與杭州微念合創公司，對公司的持股也比杭州微念少，也沒有擁有杭州微念本身的股份，也就是說，若也就是說，若杭州微念將李子柒遭踢出四川子柒文化傳播的話，她將徹徹底底失去一切，包括自己的名字。

李子柒本人對於持有股權一事，卻曾對外表示「我何德何能」，認為因為有杭州微念的發掘、規劃、推廣，甚至協助創建YouTube，才能讓她擁有如今的人氣，並對此相當感激。只是隨著李子柒的爆紅，杭州微念開始大量掛名「李子柒」的相關商品在網路上販售，有網友發現，杭州微念將許多與李子柒無關的商品都掛上李子柒的IP販售，獲利頗豐，但李子柒本人並不會取得利潤。其中像是負責生產「李子柒」食品生產工廠的股份中，從天眼查中只能看到杭州微念持股70%之多，而李子柒則是半點不沾。

負責生產「李子柒」食品生產工廠的股份，與李子柒毫無關係。（圖／翻攝自天眼查）

▲負責生產「李子柒」食品生產工廠的股份，與李子柒毫無關係。（圖／翻攝自天眼查）

有網紅表示，其實不少中國MCN的條約十分苛刻，像是頻道的所有權幾乎都歸屬於MCN公司，網紅可以出錢買走，但是必須要以「0.1元/粉絲」的價格回購，單就目前YouTube上追蹤人數高達1610萬人的李子柒而言，他也必須要支付人民幣161萬元（折合新台幣約695萬元）的價格回購，更別說他在中國其他影音平台也有不少為數眾多的粉絲。

另一個爭議點就是「影片版權」與「李子柒的商標權」，目前從網路上的情報看來，對於商業法律不慎熟識的李子柒，似乎把「李子柒」三個字的商標權與「影片所有權」都放在四川子柒文化傳播這間公司內，這也代表著，如果李子柒真的與杭州微念鬧不愉快的話，僅持有49%股份的李子柒，很有可能落到一個「淨身出戶」，無法帶走過去自己的辛勞成果。

中國網紅爆料李子柒的現況比想像的還要慘。(圖/翻攝自微博)

▲中國網紅爆料李子柒的現況比想像的還要慘。(圖/翻攝自微博)

等到這些事情都曝光後，中國網友才知道，原來中國第一網紅、帶著中國走向世界的李子柒，其實就只是個普通的打工人，而且光鮮亮麗的生活，實際上並沒有幫他帶來多大的收入，絕大部分的收入都被杭州微念拿走。李子柒的助理曾在9月16日發文，表示李子柒就是在與杭州微念之間的股權上吃了大悶虧，為了維權，所以才因此停更。

也有業界人士表示，對於粉絲而言，大家喜歡的是李子柒本人，以及他帶給大家所嚮往的農村生活，如果李子柒真的與杭州微念鬧分家。屆時，即便李子柒會因為無法帶走本身的頻道、商標而重傷，但是對於杭州為念而言，空持有「李子柒」三個字的商標，無法繼續產出大家所喜歡的內容，未來也只會逐漸沒落，整起事件如果沒有處理好，就是一個十分明顯的兩敗俱傷。

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