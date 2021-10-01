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自由潛水世錦賽國旗遭移除　台灣獲10國聲援

▲▼自由潛水世錦賽國旗遭移除 台灣獲10國聲援。（圖／翻攝AIDA TAIWAN）

▲台灣選手參加自由潛水世錦賽，主辦單位28日轉播畫面卻突然撤下國旗圖樣，AIDA TAIWAN表達抗議之餘也呼籲其他成員國支持，已獲至少10國相挺，包括日本、俄羅斯、美國、克羅埃西亞、荷蘭、澳洲、韓國、法國、德國、斯洛維尼亞等，表態希望自己國家旗幟也被移除。（圖／翻攝AIDA TAIWAN）

文／中央社記者黃巧雯台北30日電

台灣選手參加自由潛水世錦賽，主辦單位28日轉播卻突然撤下台灣國旗，AIDA TAIWAN除了表達抗議，已獲得日本等10國力挺，主動要求下架國家旗幟，另類聲援台灣。

台灣這次共有5名選手遠征賽普勒斯，參加自由潛水世界錦標賽，但主辦單位國際自由潛水發展協會AIDA無預警在28日轉播畫面撤下台灣國旗，台灣選手侯一明在當天44名出賽選手中，成為唯一一名國旗空白的選手。

經過AIDA TAIWAN事後詢問與了解，得知由於帶有台灣國旗的直播訊號，在中國一直受到干擾，影響中國方面的轉播，而主辦單位為能順利轉播，在沒有告知AIDA TAIWAN與選手下，決定撤下轉播畫面上的台灣國旗，AIDA TAIWAN認為此舉嚴重傷害到台灣選手的權益。

「主辦單位強調整件事是他們做的決定，並非中國贊助商施壓。」不過AIDA TAIWAN發言人吳秉宥認為，主辦方沒有窮盡一切方法解決問題，直接就把台灣國旗移除，是先自我審查，「但中國合作方透過管道表達，台灣國旗的存在會對中國的直播造成困擾，藉此影響主辦單位，並對主辦單位施壓」。

吳秉宥表示，中國透過內部規定，影響到國外，無論是主動施壓或是被動以市場誘惑，迫使所有人不論國內或國外都必須遵守中國法律的時候，這就是中國打壓。

AIDA執委會主席魯蘇（Alexandru Russu）28日雖為此事向台灣代表團致歉，但不打算後續賽事轉播恢復台灣國旗，僅提供改放中華台北奧會旗或維持國旗空白兩個選擇，而台灣代表團最終選擇後者。

吳秉宥解釋，選擇維持國旗空白，主要考量「如果這場接受奧會旗自我矮化，之後對方再要求，就沒有理由拒絕」。

AIDA TAIWAN表示，事後向主辦單位提出抗議，包括認為撤下台灣國旗的決定太過草率，若是為了通過中國的審查機制，應該是有更多方法可以考量；若因為考量贊助商或中國市場而妥協，未來也有可能發生在其他會員國身上。

AIDA TAIWAN同時呼籲其他成員國支持，並已獲得至少10國表達力挺，包括日本、俄羅斯、美國、克羅埃西亞、荷蘭、澳洲、韓國、法國、德國、斯洛維尼亞，希望自己國家旗幟也被移除，看到多國願意發聲，也讓台灣選手與觀賽的台灣民眾深受感動。

 

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