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中國「青少年沉迷遊戲」舉報平台上線　儲值太多也會罰

▲手遊。（圖／CFP）

▲中國防止未成年沉迷遊戲，30日再推出舉報平台。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

為了防止青少年沉迷網路遊戲，中國大陸國家新聞出版署30日正式上線「舉報平台」，提供民眾檢舉包括違反實名認證、時段時常違規、儲值付費違規等，只要一經核實，將對遊戲業者進行嚴厲查處。

目前網站全名為「國家新聞出版署防止未成年人沉迷網路遊戲舉報平台」，進入後可看到3個主要選項，分別為「實名認證違規舉報」、「時段時常違規舉報」、「充值付費違規舉報」，同時提供指南和進度查詢功能。

根據舉報指南，可檢舉的違規標準為「無實名認證」、「虛假認證」；「超出每日1小時的遊戲時長」、「非週五六日及法定假日20時－21時提供遊戲服務」。

另外，儲值太多也不行，因為違規標準包括「未滿8歲的用戶儲值」、「8歲以上16歲未滿，單次儲值超過50元，或月累計超過200元人民幣」、「16歲以上18歲未滿，單次儲值超過100元，或月累計超過400元人民幣」。

▲▼中國「青少年沉迷遊戲」舉報平台上線　儲值太多也會罰。（圖／翻攝自舉報平台）

▲網站主要提供3大類別檢舉。（圖／翻攝自舉報平台）

中國國家新聞出版署強調，此舉是為了督促遊戲企業切實履行自身責任、嚴格執行防止未成年人沉迷網路遊戲相關要求，發揮社會各方面監督作用，因此推出舉報平台，受理群眾關於防沉迷相關問題的舉報。

許多微搏網友看完紛紛留言，「不錯，網路遊戲本來就應該是給成年人玩的，建議分級制度也跟進」、「以後可以真的舉報小學生了」、「應該再開一個舉報家長的管道，家長也該負責」、「追星舉報平台什麼時候上架」、「網路直播也規範一下吧，還有媒體盜圖造謠，也應推出相關平台」。

不過，也有人質疑「歸根是家長們996，沒時間陪孩子玩耍、教育孩子」、「對，成績下降，都怪遊戲」、「我兒子說國外軟件遊戲不受限，不知是怎麼回事」、「治標不治本，線下多建造一些適用於未成年的設施和項目去引導，不是比你直接暴力禁止玩遊戲好得多嗎？」

▼平台列舉的檢舉標準如下。（圖／翻攝自舉報平台）

▲▼中國「青少年沉迷遊戲」舉報平台上線　儲值太多也會罰。（圖／翻攝自舉報平台）

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