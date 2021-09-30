LINE聊天室貼圖「3隱藏功能」曝光！學會了找圖就是比別人快

▲許多人曾碰上貼圖找不到的困擾，其實LINE有3種隱藏功能，能夠快速找貼圖。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者柯振中／綜合報導

通訊軟體「LINE」用戶眾多，貼圖功能更是令人愛不釋手，但若持有的貼圖數量過多，可能需要使用時，會發生找不到貼圖、手忙腳亂的狀況。事實上，LINE貼圖有3項貼心功能，只要活用，找貼圖就能快人一步。

一、貼圖心情分類功能：

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進入LINE的聊天室，點選貼圖選單，會跳出各類貼圖的標籤，其中最左方有個「＃」字鍵，只要按下去，就能看見持有貼圖的分類，例如打招呼、開心、生氣、難過、道賀等等，該功能會按照用戶來排序、顯示。

▼只要按下「＃」字標籤，貼圖就會依照各種情境分類。（圖／翻攝LINE）



二、變更貼圖排序：

依照一般狀況，新下載的貼圖會出現在貼圖標籤的靠左側，但只要點選右側的齒輪鍵，就能自由變更排序、或是刪除貼圖，若是已擁有的貼圖點選刪除，只是已購買，或還沒過期的貼圖，就能重新下載回來。

▼若貼圖數量太多，也可以透過設定，自行調整貼圖排序。（圖／翻攝LINE）



三、

除了自行選用貼圖以外，也能夠過關鍵字，自動顯示建議貼圖。

只要打開LINE主頁，點選右上角的設定（齒輪圖案），在設定當中點選貼圖，並將「顯示建議貼圖」的功能開啟，往後只要在聊天室輸入文字，就會自動跳出聯想貼圖。

▲▼用戶也能打開「顯示建議貼圖」的功能，只要輸入特定文字，就會自動跳出聯想貼圖。（圖／翻攝LINE）

