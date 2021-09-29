陸「百強房企」光耀集團破產　負債730億老董出逃香港被懸賞通緝

▲光耀集團於惠州的光耀翡儷港建案，被稱為距市政府最近的豪宅。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

大陸地產龍頭之一的恆大集團出現財務危機，房產業高負債比引起外界關注。除恆大集團外，曾經拿下大陸「百強房企」稱號的光耀集團26日也宣布破產，債權總額達到169.86億元人民幣（約730億元新台幣），董事長郭耀名還被懸賞通緝，出逃香港至今未歸，集團開發的荷蘭小城、光耀翡儷港建案仍爛尾待處置。

▲光耀集團董事長郭耀名被東莞法院懸賞通緝。（圖／翻攝每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》報導，「光耀集團管理人」26日發布公告，經本案債權人會議兩次表決，《光耀集團有限公司重整計劃（草案）》均未獲得通過，光耀集團符合《中華人民共和國企業破產法》第二條、第八十八條規定的應終止重整程序並宣告破產的情形，管理人已於2021年3月15日依法向惠州中院提請裁定終止光耀集團重整程序，並宣告光耀集團破產。

光耀集團2002年在惠州成立，5年內成為惠城區銷售冠軍。自2010年起，光耀集團「走出」惠州，業務拓展至珠三角、長三角、環渤海區域，隨後將總部遷入深圳，並在2011年後連續三年被評為大陸房地產百強企業，年銷售額一度逼近80億元（人民幣，下同）。

瘋狂擴張下的光耀集團也開始出現資金鏈的問題，創辦人郭耀名也被爆出向銀行貸款違約的失信紀錄，再加上郭耀名為填補缺口，像「民間借貸」（高利貸）伸手，負債情況如滾雪球般越來越嚴重。

郭耀名一度對集團財政抱持樂觀態度，他曾表示，集團還有90億元有形的淨資產，包括土地儲備和在建項目，資金缺口則是3億至5億元，「只要能找到這筆錢，光耀就能緩過來。」

隨著惠州市中級法院2018年發出的公告稱，已於2017年12月11日正式受理光耀集團申請破產重組案，「截至2016年6月30日，光耀集團清查資產總額為64.03億，負債清查總額達79.7億元，為關聯公司提供擔保產生的負債約26億元，債務總額合計近106億元，處於資不抵債狀態。」

很顯然地，郭耀名的「找錢計畫」宣告失敗，光耀集團也就此走上破產一途。公開資訊顯示，光耀集團共涉924條法律訴訟，其中有397次涉及商品房預售合約糾紛，132次涉及商品房銷售合約糾紛，110次金融借款合約糾紛，光耀集團作為被告／被上訴人身份，涉及金額總數仍高達4億多元人民幣。

光耀集團出現問題後，董事長郭耀名遠走香港至今下落不明，光耀集團開發的荷蘭小城、光耀翡儷港仍爛尾。值得注意的是，2020年東莞市第三人民法院曾發出「懸賞令」，向外徵集郭耀名線索，最高懸賞金達160萬元。