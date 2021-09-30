救護員慘被當沙包！送醫男踹飛2人　竹縣2個月被海K3次不忍了

▲失控民眾(紅圈)無預警向2名救護人員(藍圈)踢出無影腳。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣消防局近日連續遭到多起暴力相向事件，有失控家屬咆哮、搶駕駛方向盤、拳打腳踢，更有暴走民眾對消防員瘋狂毆打。看到同仁們無辜遭殃，消防局長孫福佑說氣憤說「一定要告到底」，絕不能容忍同仁執勤間被暴力相向，該付的法律責任，不論是傷害還是妨害公務，都要一筆一筆來追究。

30日上午6時許，竹東消防分隊接獲河濱公園有民眾走路時突然昏倒，119救護人員到現場後發現詹姓民眾意識清楚、雙膝有輕微擦傷。

當時其中一名救護員在救護車上正準備為患者初步處理傷口時，突然被詹男抓住手拉向擔架床猛烈撞擊，另一名上前協助的救護員，也被踢中腹部，兩人擔心詹男在救護車上暴動會破壞器材，合力將他移往車外，體型壯碩的詹男不甘遭控制，再度出拳腳反抗，最後在警方戒護下才順利送醫，而兩名救護人員則分別受到手部瘀傷、頸胸腹多處擦傷。

救護人員遭攻擊的消息傳回局裡，讓同仁心情大受影響，局長孫福佑指示受傷同仁醫院驗傷後前往派出所報案，對於同仁執勤時遭受暴力相向一事表示零容忍，將依法採取行動。

事實上，這起暴力事件已經是近期內的第三起！7月9日光明分隊同仁也在救護過程中，遭情緒失控的患者「先攻擊問診醫師，再向女性消防人員揮拳相向」，患者還準備轉向一旁的護理師攻擊，還好被另一名消防員以肉身阻擋，但失去理智的患者將目標轉向上前阻擋的消防員，揮拳如雨，這名見義勇為的男姓消防員右手前臂、腹部多處紅腫瘀傷，最後還是剛好遇到另外一組救護人員送患者時路過，一行人才將患者合力制伏。

▲▼消防員身上受到多處擦挫傷。





9月9日當天，同樣是光明分隊同仁在送醫途中，因家屬和患者疑似因為對送往醫院有爭執，副駕駛座的家屬突然情緒激動、咆嘯，更出手轉動救護車方向盤、拔鑰匙、毆打駕駛，造成消防員手臂大片瘀傷，最令人諷刺的是，9月9日這一天，正好是屬於消防救護員的「救護日」。

一連多起暴力攻擊，讓救人救命的消防勇士感到悲憤，新竹縣消防局緊急救護科長劉彥承氣憤表示「不要欺負做救護的人！」，劉彥承說，除了會全力協助同仁對攻擊人提告外，未來也將規劃防身課程以及採購必要的防身裝備，以確保同仁執勤時的人身安全。

▲▼消防局長孫福佑指示受傷同仁先前往醫院就醫、驗傷，並完成報案，後續將追究暴民的相關法律責任。

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