　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

研究：人類有機會活到130歲　理論上壽命無限制

▲▼夫妻,老人,牽手,奶奶,爺爺。（圖／翻攝自pixabay）

▲研究認為人其實機會活到130歲或更久。（圖／翻攝自pixabay）

文／中央社東京29日綜合外電報導

自古許多帝王顯貴追求長生不死，人類壽命極限也是長期熱議話題；最新研究顯示，雖然機率微乎其微，但人可能得以活到至少130歲，並推斷「人類的壽命沒有限制」。

刊登於英國「皇家學會開放科學」（Royal Society Open Science）期刊的最新研究，透過分析超級人瑞（110歲或以上）和半超級人瑞（105歲或以上）的新資料，加入了這場關於壽命極限的辯論。

死亡風險通常隨人生推移漸增，研究人員的分析顯示，風險最終會趨於平穩，並維持在約50%之間。

領導這項研究的瑞士洛桑聯邦理工學院（EPFL）統計學教授戴維森（Anthony Davison）說，超過110歲者再多活一年的機率，就像拋擲一枚公正硬幣一樣，出現正面或反面的機率皆為50%。

研究得出結論，根據目前可得資料，人類似乎可能至少活到130歲，研究結果的推斷則「意味人類壽命沒有限制」。

此研究和根據人瑞資料集所做的統計分析相符合，但戴維森說，這項研究強化了先前的結論，並使它們更精確，因為如今可取得更多資料。

團隊研究兩組資料集，第一組是國際長壽資料庫（International Database on Longevity）新釋出的來自13個國家、超過1100名超級人瑞的資料，第二組為義大利在2009年1月至2015年12月期間，至少年滿105歲的所有人。

這項研究涉及從現有資料進行推斷，戴維森指出，「任何對極高齡的研究，無論是統計學研究還是生物學研究，都會涉及外推法」。

儘管人類理論上可以活到130歲或更高齡，戴維森表示，就算是針對110歲長者，要活到130歲的機率僅約100萬分之一，雖非天方夜譚，卻也極度不可能。

他認為，世界將可在本世紀內見證人類活到130歲，「但若沒有重大醫學和社會進展，極不可能會看到超過這個歲數的年齡」。

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

ET快訊
美國來硬的！逼台積電交出最高機密＋客戶名單
快訊／首批客製化標籤BNT疫苗來了！　郭台銘：60多萬劑明抵
快訊／穿交警制服「口愛」拍片上推特　24歲男落網
10月新制懶人包！「8大措施」省錢躲罰款一次懂
國道1號重大車禍！4車追撞「2人甩出」駕駛亡
Toyz住處起出200顆大麻煙彈！　裁押「蹲牢關鍵曝」
iPhone 13買氣跌破眼鏡！日本熱銷榜首竟是這一款
起底挖眼男暴力史！鐵椅砸臉害他慘斷牙
周玉蔻批「有內鬼」打壓國產疫苗　陳時中透露：老婆小孩都打高端
國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

20歲女打完嬌生疫苗「血栓+腦出血」亡　斯洛維尼亞全面暫停接種

比基尼辣妹互毆「胸罩掉了繼續打」　奶子露出狂晃影片曝光

假公平的《魷魚遊戲》反映社會現實　美國的123木頭人遊戲是這個

美CDC鼓勵孕婦打COVID-19疫苗　防重症死亡風險

駐捷克代表處慶雙十　參院議長等友台人士出席

她大學中輟卻在35歲「資產近3800萬」退休　極省存錢秘訣曝光

研究：人類有機會活到130歲　理論上壽命無限制

16歲妹同時交往6男友　哥暴怒皮帶狂鞭10分鐘打死她

YouTube打擊反COVID-19疫苗內容　開鍘俄國官媒2頻道

岸田文雄替安倍晉三擋酒一戰成名　獲讚救了台日關係

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

江俊翰含淚出櫃！「身為同志我沒錯」　被控染毒揪多人運動…痛揭真相反擊

陸果粉「喪屍狂奔」搶iPhone 13　擠爆百貨！網曝：為了優惠活動

3方法挑戰《魷魚遊戲》亡命椪糖 「口水秘技」竟GG！結局全相反

超商上班甩家暴陰影卻慘遭挖眼 女店員清秀照曝！母淚崩：心很痛

澎湖怪病兇手找到了！是毛毛蟲 「體毛隨風飄」眾人齊癢診所爆滿

20歲女打完嬌生疫苗「血栓+腦出血」亡　斯洛維尼亞全面暫停接種

比基尼辣妹互毆「胸罩掉了繼續打」　奶子露出狂晃影片曝光

假公平的《魷魚遊戲》反映社會現實　美國的123木頭人遊戲是這個

美CDC鼓勵孕婦打COVID-19疫苗　防重症死亡風險

駐捷克代表處慶雙十　參院議長等友台人士出席

她大學中輟卻在35歲「資產近3800萬」退休　極省存錢秘訣曝光

研究：人類有機會活到130歲　理論上壽命無限制

16歲妹同時交往6男友　哥暴怒皮帶狂鞭10分鐘打死她

YouTube打擊反COVID-19疫苗內容　開鍘俄國官媒2頻道

岸田文雄替安倍晉三擋酒一戰成名　獲讚救了台日關係

謝淑薇女雙首戰打到搶10　「溫網冠軍組合」晉級芝加哥網賽8強

20歲女打完嬌生疫苗「血栓+腦出血」亡　斯洛維尼亞全面暫停接種

疫情燒1年9個月還沒停！　陳時中「2句話」吐心聲

看Toyz才驚覺…販毒至少「蹲牢10年」！網喊不夠重：台灣已經佛心

機師居檢違規又一樁！劈腿空姐帶回家過夜　華航祭重懲：無限期停飛

8000港警進駐「十一」慶祝會場　配胡椒球手槍可癱瘓目標15分鐘

Gogoro衰撞「無敵迴轉三寶車」　騎士慘壓車底警消抬車救人

比基尼辣妹互毆「胸罩掉了繼續打」　奶子露出狂晃影片曝光

美國強開台積電！　限11月8日前交出最高機密＋客戶名單

快訊／穿交警制服「口愛」拍片上推特　24歲影中男凌晨落網

北市包公廟30m外驚見男子自焚　疑持汽油點火「全身燒傷」慘死

國際熱門新聞

客戶看車驚見裸女DIY！開門噁爆腥味炸出

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

博物館砸百萬收到空畫框！他取名捲款落跑

彭博：中國限電入冬更嚴重　剩4條路可走

日本第100任準首相曾與李登輝合影　27年前青澀照曝光

丈夫工作臨時折返撞見老婆「恩愛中」

考生踩「藍芽拖鞋」作弊　一雙要價23萬

和別人睡維持婚姻　辣妻：老公很開心

韓媒曝：美國強迫台積電交出機密數據

她揭餐廳超嫩牛排「恐怖煎法」網看完嚇壞

美股漲跌互見　那指再收跌

她大學中輟卻在35歲「資產近3800萬」退休　極省存錢秘訣曝光

岸田文雄幫安倍擋酒立功　獲讚救了台日關係

北京冬奧不開放海外觀眾　僅限中國民眾入場

更多熱門

相關新聞

美研究：吃掉1熱狗堡減壽36分鐘

美研究：吃掉1熱狗堡減壽36分鐘

喜歡吃熱狗堡的人注意了！美國密西根大學公共衛生學院環境健康學系在權威期刊《自然》發表一項「健康營養指數」，研究指出，人們每吃掉一個熱狗堡，平均會減少36分鐘的壽命，反之，水果、蔬菜、穀物則會使壽命正向增加。

老鼠精子太空存活　人類可在火星繁殖？

老鼠精子太空存活　人類可在火星繁殖？

原廠建議換電瓶他卻感覺良好

原廠建議換電瓶他卻感覺良好

台灣800萬人上榜！醫揭「1個懶惰習慣」很要命

台灣800萬人上榜！醫揭「1個懶惰習慣」很要命

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

「人類將面臨2災難」他預言！比新冠死更多人

關鍵字：

人類壽命

讀者迴響

熱門新聞

Toyz超辣網紅女友被起底！　男友販毒後發文被灌爆

Toyz被藥頭咬出！住處找到200顆大麻

國籍航空副機師「居檢偷情」睡空姐　親密畫面曝光

拒絕只穿內衣出演「3天賺12萬」　網紅錯失出演《魷魚遊戲》

直擊郭書瑤「信義區街頭脫衣」尺度超開！

Toyz涉販毒…前員工曝離職原因

即／LOL前世界冠軍Toyz驚傳販毒　遭台中地檢署聲押

過橋嗎？5尊「邪笑惡煞」擋盡頭

Toyz和妹子約泡湯　蒙眼磨身體黑歷史挨轟

Toyz驚傳涉大麻案　最重恐判無期

Toyz曾關心他「來一口助眠」　謝和弦認兄弟：自己人

女店員遭挖眼流下2行血水　嫌犯母嘆「我管不住」

即／Toyz涉毒規模如中盤商　裁定羈押

Toyz被羈押上警車　友人火速籌40萬替同夥交保

殉職飛官羅尚樺妻順利產子！「3人同框」畫面惹淚

更多

最夯影音

更多
女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？

女三寶轎車停機車道！騎士氣炸　狂按30秒喇叭怒嗆：有考過駕照？
LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

LOL前世界冠軍Toyz販毒！　台中地檢署「台北逮人」聲押

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

林依晨證實懷孕！10月當新手媽咪　結婚6年「反覆打針取卵超煎熬」

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

剛出獄又犯！女店員提醒戴口罩　屏東惡男暴走衝進櫃台徒手挖眼

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

色狼盯上女學生！一路尾隨進大樓 母大喊化解危機...家長驚：好可怕

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面