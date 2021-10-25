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社會 社會焦點 保障人權

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光　爆出神秘夫妻「毀滅計畫」

突發中心／採訪報導

知名遺體修復團隊「76行者」總召陳修將涉嫌打死22歲女友被控殺人罪，目前仍在收押中，《東森新媒體ETtoday》記者取得死者胡女死亡前的求救錄音檔，內容提到她從去年3月來到彰化就被一對神祕夫妻綁住（控制），且陳修將的女兒還一度遭「計畫帶走」、甚至提及早在去年3月就已經進行計畫性毀滅，將會危及整個76行者團隊。

▲陳修將案。（圖／翻攝）

▲陳修將涉嫌在摩鐵毆殺胡姓女友，因此遭檢方收押。（圖／資料照）

這4段錄音檔由胡女講述錄音，「從去年3月我從桃園來到彰化，就被『XX夫妻』綁住了」、「他們從4、5月就在計畫要怎麼對付陳修將夫妻」、「再來，他還計畫說要帶陳修將女兒，這真的很誇張」、「到最後他放過我的原因，就是因為怕陳修將回來給他看到傷，他沒辦法交代，他怕事情被大家知道了會死得很難看，不只他也是、他老婆也是，就連陳XX也是」。

▲▼陳修將打死女友，死者胡女與弟弟合影。（圖／家屬提供）

▲《東森新媒體ETtoday》獨家取得胡女（左）死前留下的「4段錄音檔」，內容提及一對「神秘夫妻」。（圖／家屬提供）

回顧案發當時，在胡女重傷後，陳修將與另名身穿黑色吊嘎的杜姓男員工(29歲，高雄人)，協助將胡女搬上車送往醫院，但事後杜男卻神隱、避不出面；弔詭的是，早在陳修將出事的前3天，杜男就曾在10月12日於晴光禮儀公司臉書PO文，指稱「有人私下設計要把我大哥(陳修將)打掉」、「不是要對我大哥開槍」等語，同時死者胡女發出的求救錄音檔，內容也直指陳修將夫妻將被幹掉。

▲陳修將女友身上還有舊傷　高大成看「關鍵2點」推測人早死了。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲身穿吊嘎的杜男當天陪同陳修將（白衣）一起送胡女到急診室。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據《東森新媒體ETtoday》深入追查，陳修將會與胡女認識，是在去年4月間由友人介紹，3個月後陳修將便將胡女帶回彰化並租屋同居，禮儀社團隊有部分員工知道老闆身邊經常帶個妹，但她絕對不是外傳的員工身分。

至於胡女家人指稱「陳修將一個月給胡女生活費3萬元」一事，知情人士則駁斥，陳的車子還在繳車貸、也還在租屋、就小孩生活費都還得分次給，也沒拿錢回家給老爸，他哪裡來的錢，這說法令人質疑。

知情人士說，陳修將在與胡女認識後，整個人大走鐘，行為舉止怪異；如今胡女已經死亡，陳修將也因涉殺胡女被羈押，是否誠如胡女錄音檔內所說內容陳修將一家人將被有計劃的暗殺掉，而錄音檔內的XX夫婦會成為案外案，全案疑點重重，就有待司法釐清真相。

▼胡女在錄音檔中提及對方一度計畫要帶走陳修將女兒。（圖／翻攝陳修將臉書）

▲▼陳修將與女兒合照。（圖／翻攝當事人臉書）

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