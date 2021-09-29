「遭徒手挖眼」恐失明！網要求還女店員公道　潘孟安出面回應了

記者陳韻如／屏東報導

屏東高樹鄉新南勢超商26日發生一起駭人案件！一名男子因不滿20多歲女店員提醒戴好口罩，竟失控徒手強挖女店員眼睛，造成對方可能失明。事後網友灌爆屏東縣長潘孟安臉書，要求還個公道給女店員。對此，潘孟安稍早也在臉書發文回應了。

▲超商店員遭挖眼，縣長潘孟安臉書被灌爆。（圖／翻攝潘孟安臉書、地方中心翻攝）

挖眼事件發生後，不少網友湧入潘孟安臉書，要求潘重視屏東治安問題，並要他出來說明，且要還個公道給女店員，「處理一下屏東徒手狂人好嗎，這種人不重判真的不行，請幫幫受害者後續的醫療處理。」、「請還給奉公守法的縣民一個公道！公道！公道！真的失明她以後要怎麼辦！」

▲潘孟安對超商遭暴力攻擊致歉 。（圖／記者陳崑福翻攝）

對此，潘孟安稍早在臉書發文回應，因社會安全網的疏失而發生此案件，「我們感到十分遺憾。」而因嫌犯多次傷人，目前已要求醫院審慎評估，朝向長期收治來處理。「針對社會安全網的補強，我們也會深切檢討，並且跟中央衛福部討論，希望強化法令，讓精神病患者不再成為社區的隱形炸彈。」

潘孟安回應全文：

因為社會安全網的漏失，發生精神病患攻擊超商店員的事件，我們感到十分遺憾。

警方在第一時間已經逮捕嫌犯，目前收治在醫院，該名嫌犯具有精神病史，多次進出醫院，每次的收治及出院，除了健保給付的相關規定外，最重要的是經過醫師的專業評估。

這次事件是個嚴重的教訓，因為嫌犯連續多次傷害他人，已經要求醫院務必審慎評估，朝向長期收治來處理。

此外，針對社會安全網的補強，我們也會深切檢討，並且跟中央衛福部討論，希望強化法令，讓精神病患者不再成為社區的隱形炸彈。