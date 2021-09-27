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教育部人為疏失搞丟學習歷程檔案　國教署致歉：本周公布處理結果

▲▼民進黨立委何欣純、黃國書、張廖萬堅、莊競程27日召開「強化資深風險掌控，考招新制才有保障」。（圖／黃國書辦公室提供）

▲民進黨立委黃國等人召開「強化資深風險掌控，考招新制才有保障」。（圖／黃國書辦公室提供，下同）

記者林銘翰／台北報導

教育部國教署學習歷程系統因人為疏失，導致全國7854名學生檔案遺失，民進黨立委何欣純等人27日要求，教育部應在一周內提出補救措施初步報告。對此，教育部國教署高中職組長張永傑回應，期待在這個星期內公布初步處理結果。

教育部規劃實施111學年度大學考招新制，並在高中推動「學習歷程檔案」，減輕學生在高三時準備大學備審資料的負擔，日前卻傳出相關檔案卻驚爆消失，根據教育部清查結果，影響範圍為81校、學生7854人、資料超過2萬5000筆，其中以台中市22所學校受害為最嚴重。

民進黨立委張廖萬堅、黃國書、莊競程、何欣純27日上午在立法院召開記者會，要求教育部除了徹查究責外，更應在一周內提出補救措施初步報告跟結果，並研議務實可行的補救方案，全力維護學生權益。

▲▼民進黨立委何欣純、黃國書、張廖萬堅、莊競程27日召開「強化資深風險掌控，考招新制才有保障」。（圖／黃國書辦公室提供）

何欣純指出，台灣是資訊大國，口罩可以預約、五倍劵可以數位綁定，但攸關學生申請大學的學習歷程檔案，「上傳平台竟然就這樣不見」，嚴重影響孩子未來的升學。

何欣純質疑，在事件發生之後，廠商聲稱沒有機房端管理，只有軟體開發和維護，委外的暨南大學也說是教授主持計畫個案，這些資訊檔案攸關孩子的未來人生，但現在教育部的補救措施不太務實，只能期待學生自己留有備份。

張廖萬堅指出，這次因為工程師失誤，導致8000位學生學習歷程檔案遺失，並非單一事件，凸顯教育部資安管控的不足，呼籲教育部應成立資訊專責單位，以維護學生升學權益，並且要求於一週內公布補救措施的執行進度，讓受影響的師生及家長能知道後續該怎麼持續補救。

張廖萬堅說，專責單位也應調查釐清責任歸屬，並全面檢視學習歷程檔案系統的問題，避免後續再次發生類似問題，讓學生能安心升學。

▲▼民進黨立委何欣純、黃國書、張廖萬堅、莊競程27日召開「強化資深風險掌控，考招新制才有保障」。（圖／黃國書辦公室提供）

黃國書則認為，現行學習歷程檔案制度設計缺乏「異常管理防呆機制」及「內部多重檢核制度」，他也要求教育部提出系統改善時程表，以最快速度補正系統缺失，以維護學生權益不受影響。

莊競程強調，教育部務必審慎處理，保障學生權益並徹底重建信任感，唯有精進資安，才能讓師生心安，尤其台灣擁有很棒的資安防護實力，主管單位應該用最高規格的態度，檢核相關的防護制度，避免同樣的情況再次發生。

對此，張永傑回應，他要代表國教署向社會表達誠摯歉意，國教署會記取教訓並持續精進改善、坦然面對，一切都會確保學生權益。此外，諮輔團隊昨天也和各校校長開線上視訊會議，每天也會回報輔導結果，期待在這個星期內公布初步處理結果。

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