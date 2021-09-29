陳柏惟台語質詢爆爭執　本土社團籲恢復通譯制度

▲本土社團舉行記者會呼籲恢復通譯制度。（圖／台獨聯盟提供）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進立委陳柏惟27日以台語質詢國防部長邱國正，雙方爆發言語爭執，立法院28日宣布，將暫緩國家語言通譯服務，與各界加強溝通後再推行。不過，多個本土社團29日前往立院陳情，質疑不應因一名官員抵制就放棄依法成立的制度，呼籲立即恢復通譯制度，落實《國家語言發展法》。

陳柏惟周一以台語質詢邱國正，不過邱國正沒有採用立法院首度試辦的國家語言通譯制度，而是由國防部常務次長李宗孝翻譯，雙方言語衝突引發各界關注。立院昨宣布將暫緩國家語言通譯服務，與各界加強溝通後再推行，以實現立法院推廣多元語言及母語使用的美意。

不過，李江却台語文教基金會等多個本土社團今天舉行「落實國家語言發展法，支持專業同步通譯制度化」記者會，並提出4點訴求：國會、政府機關、官員要守法，通譯應「同步」強化質詢時間效率，通譯人員必須即時通譯而非事後段落總結，應使國家語言通譯證照、標準制度化。

台獨聯盟秘書長何浩明表示，語言不僅是溝通的工具，而是文化、態度、尊嚴與人權，然而威權時期「國語政策」獨尊華語，打壓歧視其他語言，如今總統蔡英文宣示推動轉型正義，官員卻仍有威權時期歧視母語的行為，行政官員仍抵制立法院配合法律推行準備的通譯，大開轉型正義倒車，應該徹底檢討、道歉。

何浩明表示，昨晚本土社團得知陳柏維和邱國正已打電話溝通，互相理解，但在此之前，立院卻又宣布暫緩實施口譯制度，「這樣縮手轉彎的決策我們認為極為錯誤。立法院難道在表示，因為一個官員的抵制，就要放棄依法成立，尊重多元、恢復尊嚴的制度？」

何浩明呼籲，行政院與立法院都應對此事加以檢討，正式道歉，並立即恢復通譯制度的施行、普及，以及完善《國家語言發展法》相關作法。