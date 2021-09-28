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為何台中人不滿陳柏惟　他揭關鍵：反對疫苗進口

▲▼立委陳柏惟,3Q。（圖／記者李毓康攝）

▲立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院臨時會6月三讀通過紓困4.0預算，不過國民黨多項提案包括進口國際認證的COVID-19疫苗，以及國產疫苗完成三期臨床試驗再施打等提案，均遭到否決，立委陳柏惟也投下反對票。對此，身為台中人的資深媒體人黃暐瀚表示，這就是台中人對陳柏惟不滿的原因。

黃暐瀚表示，雖然民進黨說要幫陳柏惟，但目前總統蔡英文本人尚未表態，他預估，等民進黨黨內民調做出來，國慶日後態勢將會明朗。

黃暐瀚直言，他自己身為台中人，有去台中第二選區問選民對陳柏惟看法，很多鄉親對於陳柏惟當天在立法院投票反對加購4000萬劑國際認證疫苗是非常不滿的，這件事情是陳柏惟的硬傷。

刪Q總部日前表示，在立法院關鍵的第324案，主決議上清清楚楚寫著，應立即於1個月內速採購完成世界衛生組織（WHO）認證並列入「緊急使用清單」之新冠疫苗，並擴大採購至4000萬上，確保疫苗涵蓋率達90%上，以維護國人健康及安全。

刪Q總部抨擊，根據立法院公報，陳柏惟也清清楚楚的投下反對票，反對採購WHO國際認證疫苗，結果還敢在說明會上公開、公然說謊還不臉紅，在此鄭重的告訴陳柏惟，防疫期間立委必須有所作為，不是嘴巴騙一騙就想要偷渡過關。

▼刪Q總部公布陳柏惟「阻擋疫苗進口」證據。（圖／刪Q總部提供）

▲▼刪Q總部公布陳柏惟「阻擋疫苗進口」證據。（圖／刪Q總部提供）

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