顏寬恒酸陳柏惟作秀！他翻顏清標「撂台語畫面」：想吃水餃？

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顏寬恒酸陳柏惟作秀！陳子瑜翻顏清標「撂台語畫面」：想吃水餃？

▲▼台灣基進立委陳柏惟27日在立法院以堅台語質詢國防部長邱國正，前國民黨立委顏寬恒狠酸，「母語不是拿來炫耀的工具」。（圖／取自顏寬恒臉書）

▲前國民黨立委顏寬恒表示，母語不是拿來炫耀的工具。（圖／取自顏寬恒臉書）

記者閔文昱／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟27日於立院，要求全程以台語質詢國防部長邱國正，引發議論，前國民黨立委顏寬恒也狠酸，推廣母語靠的不是在國會殿堂上做秀。對此，台灣基進新聞部副主任陳子瑜就翻出顏寬恒的父親、前立委顏清標，在國會時用台語質詢的畫面，並開嗆「顏寬恒的團隊是不是最近很想吃水餃？」

顏寬恒27日下午在臉書表示，母語是媽媽講的話，不是拿來炫耀和壓迫別人的工具，「說台語我很驕傲，但推廣母語靠的不是在國會殿堂上做秀，你監督了什麼問題才重要」。

▲▼立委陳柏惟,3Q。（圖／記者李毓康攝）

▲立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

對此，陳子瑜28日也在臉書翻出顏清標在2009年9月30日質詢國防部長，以及2012年4月11日質詢行政院長時的畫面，直言顏寬恒在臉書上評論「推廣母語不是在國會殿堂上作秀」，暗示在立法院說台語是作秀，「這下好了，顏寬恒的父親、前立委顏清標，在國會時就是用台語質詢」。

陳子瑜開酸，他相信依照顏寬恒對父親的敬愛和依賴，是絕對不會做出有害父親名聲的行為，那麼這篇臉文，只有可能是團隊中的成員代筆，「直接嗆自己老闆的父親，看起來是真的很想吃水餃吧？」

▲陳子瑜挖出顏清標在2009年用台語質詢國防部長的畫面。（圖／翻攝自YouTube／公督盟ivod）

▲陳子瑜挖出顏清標在2009年用台語質詢國防部長的畫面。（圖／翻攝自YouTube／公督盟ivod）

邱國正27日赴立法院備詢，陳柏惟事前申請台語同步口譯，邱國正則堅持委任國防部官員傳譯，並多次提到「語言是交通工具」，兩人數次發生爭執，陳柏惟事後致歉，表示當天是立法院史上第一次有通譯，卻因對通譯認知落差失焦，「抱歉造成不必要的誤會。」並稱自己從不逼迫別人講台語，「只是卑微的希望我能使用台語進行質詢。」

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