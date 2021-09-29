轟蔡其昌主持不公　費鴻泰列3點向游錫堃「告狀」：送紀律委員會

▲國民黨立委費鴻泰今天將向立法院長游錫堃提出3點訴求。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院長蘇貞昌28日赴立法院進行施政報告，因不滿政院否認「3+11」與5月本土群聚感染關聯，國民黨團第三度杯葛蘇揆上台，但民進黨團也出招，與時代力量立委邱顯智、民眾黨立委蔡壁如交換質詢順序，火速完成政黨質詢程序，引發藍營不滿。國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲29日當面向立法院長游錫堃抗議，將提出3點訴求，要求將立法院副院長蔡其昌移送紀律委員會。

立法院昨天邀請蘇貞昌進行施政報告，由於國民黨團強力杯葛，舉標語、潑水、扔麥克風架、扔手機攻勢不斷，藍綠上演「肉搏」大混戰，議事癱瘓一整天。

費鴻泰等人今天上午當面拜會游錫堃，會前受訪表示將提出3點質疑：第一，立法院的慣例是排隊登記發言，不可能前、後門同時開，但昨天7點民進黨立委尾隨開後門的議事人員進入議場，蔡其昌的處理作法有失公平。

費鴻泰指出，第二，依照《立院職權行使法》第19條規定，參加政黨質詢的委員名單必須在院會前一天提出，且按照立院慣例，交換質詢次序必須都在當日名單上，並經過雙方同意，昨天他根本沒有時間請秘書播放質詢簡報和影片，顯示蔡其昌主持議事不公。

費鴻泰說，第三，對於蔡其昌嚴重漠視各立委權益，主持作法也不符合議事相關規定和慣例，要求游錫堃將蔡移送至紀律委員會。