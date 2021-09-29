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中秋肥胖找上門？台灣馮迪索：減肥不用節食靠這個吃出六塊肌

【企劃特輯】

中秋肥胖找上門？台灣馮迪索：減肥不用節食靠這個吃出六塊肌（圖／業者提供）

中秋連假，左手吃烤肉，右手吃月餅，連假在家就是吃吃吃！
這些美食吃得時候開心，但伴隨來的高熱量，還有號稱「高濃縮膽固醇炸彈」的月餅，不但身材走樣讓人認不出來，伴隨而來的，則是頭暈、頭痛等身體問題，甚至出現三高危機。反觀知名藝人Paul開「吃播」，美食不忌口，照理說體重應該失控，但沒想到Paul反而還瘦了10公斤，到底是為什麼？

「SNEP塑崩有酵菌」 讓PUAL老婆以為家裡住了位「馮迪索」
藝人Paul喜歡品嘗美食，加上老婆又是「廚神級」的好手藝，當吃播主時，每天都大飽口福，但也讓他的體重在不知不覺中，來到人生巔峰，胖到工作結束回到家時，女兒開門卻認不出是爸爸，老婆咪咪甚至差點與他鬧家庭革命。Paul嚇得趕緊想辦法瘦身。他靠著最強瘦身神器「SNEP塑崩有酵菌」，讓他在2個月內迅速瘦身，搭配運動不但讓他練出六塊肌，老婆更以為家裡住了位「馮迪索」！

中秋肥胖找上門？台灣馮迪索：減肥不用節食靠這個吃出六塊肌（圖／業者提供）

▲五月遇上疫情居家防疫讓Paul無法出門運動，但到七月初Paul竟然已經減去十公斤，成果非常驚人。

雙醫學大學共同研發 唯一兼具酵素與益生菌
「SNEP塑崩有酵菌」是由大葉大學與醫學大學產學合作的黃金四元素有酵箘，唯一擁有酵素與益生菌，只要在餐前吃一包，就能增加腸道好菌，提高脂肪代謝率，幫你快速清除那懷了一肚子的宿便。只要7天，就能消除28%的脂肪量，從今以後不用再以自虐的方式減肥！

中秋肥胖找上門？台灣馮迪索：減肥不用節食靠這個吃出六塊肌（圖／業者提供）

▲雙醫學大學產學合作共同研發，唯一兼具酵素與益生菌，增加腸道好菌，提高脂肪代謝率。

餐前吃一包立刻有感 身體代謝率重返20歲
透過人體臨床試驗顯示，SNEP塑崩有酵菌可以有效降低體脂，從對照組與試驗組的比較來看，在短短的10週時間，就能有效縮小腰圍、腹部面積，擺脫油滋滋的腰部「油」泳圈，重點是沒有任何副作用，讓你能以輕鬆健康，而且不增加身體負擔的方式，迅速瘦身。

生技博士林宥彤更強調，在30歲以前，身體可以很快的代謝多餘的醣分、脂肪，體內濃度高的NAD+是重要關鍵，但30歲之後NAD+大量流失，這也是你為何年過30，明明知道要少吃。也減少攝取的食物量，體重卻反而不減反增，還被朋友誤以為你有孕了，準備恭喜你，結果只是宅在家發福，這時你必須藉由食品來補充NAD+，SNEP塑崩有酵菌就是內含NAD+複合成分，讓你的代謝率重回到20歲的狀態，要減重當然就變得相當容易了。

中秋肥胖找上門？台灣馮迪索：減肥不用節食靠這個吃出六塊肌（圖／業者提供）

▲SNEP塑崩有酵菌可以有效降低體脂。

SNEP塑崩有酵菌 讓你盡情享受美食又能保持健康窈窕身材
SNEP塑崩有酵菌更是獲得多位人氣美食部落客的推薦，畢竟美食誘惑太大無法抗拒，但又要保持健康窈窕身材，因此他們都選擇SNEP塑崩有酵菌，在盡情享受美食的當下，也不用擔心站上體重計時的崩潰心情。

中秋肥胖找上門？台灣馮迪索：減肥不用節食靠這個吃出六塊肌（圖／業者提供）

▲眾多部落客都陸續在社群上推薦SNEP塑崩有酵菌。

Paul＆咪咪 有感真實見證！
博士與醫學大學共同研發【SNEP塑崩有酵菌】這裡買！
●官網優惠組：https://chshop.work/I5ise
●東森超值組：https://chshop.work/7uvdG

●LINE 官方帳號：＠yunjihui

https://youtu.be/-W47srw-Px0

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關鍵字：

PUALSNEP塑崩有酵菌馮迪索六塊肌瘦身

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