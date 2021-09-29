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換季換心情！天涼好個Chill　北捷揪你享生活

▲秋季天氣開始轉涼，肌膚容易變得乾燥，保濕工作一定不能少，而在這涼爽宜人的季節裡，也可找出適合自己的運動，養成規律的運動習慣，有助於免疫力提升。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者邱筱茜／採訪報導

「國民媽媽」林美秀，出現在台北捷運，看起來活力十足，不過身形怎麼好像小了一號，原來她穿的是，近來討論度很高的懶人塑崩褲，就連作家吳淡如也很推，不論運動風，還是平常穿搭都能輕鬆駕馭。

民眾表示，「看到林美秀穿這件褲子非常顯瘦，上網查之後，發現有石墨烯的材質，自己平時上班都是久坐，看到它可以促進血液循環，就會想要買來試試看」，另一位民眾則說，自己剛好就是穿石墨烯塑崩褲，滿舒適透氣，天氣熱穿起來都不會覺得很悶熱，而且外出穿搭也都還滿時尚的。」

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▲塑崩褲。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「國民媽媽」林美秀代言的運動褲，受到民眾關注。（圖／記者 謝婷婷攝）

特殊的石墨烯成分，被稱為行走的「減脂雷射」，還有來自加拿大的品牌Lululemon，針對不同運動類型設計的機能衣，穿上它專業又時髦，維持身材很重要，肌膚保養更是不能少，專為敏感肌舒緩而生的，理膚寶水安心小藍瓶，舒緩、保濕、修護一次到位，讓你擁有水潤肌一整天。

女神媽咪隋棠代言的義大利嬰童精品Chicco，秒收推車一拉即開，360度可旋轉的安全汽座，全新Air版本透氣不悶熱，都是新手爸媽的好選擇，萬眾期盼的連線策略RPG《白夜極光》，集結超過百位繪師精心設計，以及實力派聲優陣容，將白夜世界角色演譯得栩栩如生，3C周邊也很吸睛。

▲Logitech機械鍵盤 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲Logitech機械鍵盤，繽紛色彩，讓人少女心大噴發。（圖／記者 謝婷婷攝）

Logitech全新機械鍵盤，夢幻色系，功能再升級，除了手機、平板同時連線，其中更大的亮點是EMOJI鍵帽，Logitech行銷經理Vikii TENG表示，「EMOJI鍵是全球首創，可以更換的EMOJI鍵的鍵盤，這個部分消費者都可以透過Logitech Options，去更換自己最 喜歡的EMOJI 鍵的EMOJI符號」，另外，她還提到，「會選在捷運市政3號出口來做廣告的曝光，因為這裡是一流國際名牌的聚集地，那也是我們大家前往信義商圈，必經的一個通道，所以我們覺得這邊，其實對於整個品牌的曝光跟知名度的部分，其實是一個非常好的助益。」

▲快車肉乾。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼快車肉乾打造超Ｑ漫畫風候車亭。（圖／記者 謝婷婷攝）

▲快車肉乾。（圖／記者謝婷婷攝）

受到關注的還有快車肉乾，用黑白打造的2D漫畫風候車亭，讓人彷彿進入二次元世界，鏡頭一轉，蘇格登12年單一麥芽威士忌醇雪莉版，憑藉「訂 製養桶」獨家工藝 打造層層風味，獲得台灣威士忌愛好者喜愛。

▲UCC咖啡。（圖／記者業者提供）

▲UCC捷運咖啡車廂。（圖／記者業者提供）

創意度滿點的還有手拉環放上咖啡瓶，地板寫上「職人精粹，堅持不凡」大大8個字，使用自然滴濾製法，UCC BLACK無糖黑咖啡打造的咖啡車廂，讓人彷彿沈浸在純淨咖啡香，Less Meat More Love也有超卡哇伊車廂，希望能夠喚起大家愛地球的觀念，一同響應少肉愛更多計劃。

▲。（圖／）

▲東森集團號召企業加入振興聯盟，為市民應援盼經濟復甦。

延續各大企業熱絡投入公益，東森集團再號召超過40家企業，加入振興聯盟，期盼景氣復甦串起一波波振興財。

►身上有這種香氣，桃花多到趕不走

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