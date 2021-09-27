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36歲男突「心臟驟停」　熬夜上網3餐外賣「重油重辣」險送命

▲開刀,手術。（圖／CFP）

▲醫院緊急對心肌梗塞的肖先生施以心肺復蘇、電除顫。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

湖北一名36歲的肖先生於9月中旬凌晨4時突發覺心堵、喘不上氣，休息片刻仍無法緩解，此時還伴隨胸悶、胸痛、冷汗直流的症狀，讓肖先生嚇到緊急前往腦科醫院急診。醫院初步判定肖先生為初步判斷患者肖先生為急性下壁ST段抬高型心肌梗死（心肌梗塞），立即施以心肺復蘇、電除顫，經4次急救，終於幫肖先生恢復意識，把他從鬼門關拉回來。

▲36歲的肖先生突心肌梗塞，經醫院搶救才從鬼門關拉了回來。（圖／翻攝湖北經視）

▲36歲的肖先生突心肌梗塞，經醫院搶救才從鬼門關拉了回來。（圖／翻攝湖北經視）

《湖北經視》報導，肖先生自兩年前離異後開始獨居，除了工作，其他時間都宅在家裡追劇、刷手機、玩網游打發時間，常常不知不覺熬到凌晨。他把碳酸飲料當水喝，懶得做飯就三餐點油炸、辛辣速食的外賣，還時常宵夜加餐。期間，肖先生曾發生頭暈、乏力等不適症狀，但他自認年輕身體底子好，也沒太在意。

直至9月中旬的某天凌晨，肖先生因胸痛等症狀緊急前往武漢腦科醫院就醫，經醫院搶救才撿回一條命。救治過程中，肖先生一度產生意識喪失、雙眼凝視、心臟驟停、血壓暴跌監測不出等症狀，醫療團隊緊急給予心肺復蘇、電除顫等治療，經4次生死營救才幫助肖先生恢復意識及竇性心律。

肖先生昨（26）日出院前，回想起在鬼門關走一遭的經歷仍餘悸猶存。武漢腦科醫院心血管內科主任李秀琪表示，肖先生此次發病正是典型的不良生活習慣導致的心梗，「熬夜、宵夜、重口味飲食及缺乏運動都會給血管病變悄悄埋下隱患，肖先生早期出現的乏力、頭暈等不適就是血壓、血糖異常發出的信號，如果當時予以重視，或許可以避免心梗意外的發生。」

近期該院還陸續收治了多名像肖先生這樣的青壯年心血管疾病患者。李秀琪提醒，青壯年正值事業高峰期，同時也是家庭的頂梁柱，除了「拼」事業外，也應當多關注自身健康，「規律作息，改變不節制的飲食、戒煙戒酒、控制體重、不宜頻繁熬夜、保持心情愉悅及適量運動來為心腦血管積累健康儲備。」

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