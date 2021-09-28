船筏擱淺、油汙汙染海面　3漁民義不容辭協助獲獎

▲林園區漁民吳偉林的女兒（中）代表獲獎 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市林園區及屏東縣琉球區、東港區3位漁民熱心助人、協助清除海油汙，獲得110年度模範漁民殊榮，海巡署第七巡防區頒獎表揚他們的義行。

▲琉球漁民洪良輝（中）。

巡署第七巡防區指揮部表示，為感謝平日熱心協助海巡相關工作，增進漁民朋友與公部門間交流互動，每年均選出模範漁民，今年有3位漁民獲選，分別是高雄籍的吳偉林，他於今年6月13日於高屏溪出海口發生一起船筏擱淺案，船筏滯留2日仍無法脫困，他得知後立即駕駛自有漁船將其拖帶返港，讓漁友的生財工具幸免於難。

另琉球籍的洪良輝於今年6月22日因大林煉油廠油管破裂，第一時間主動駕駛其所屬船筏出港協助處理油汙，他們兩位平日除忙碌漁業工作外，對於熱心助人及維護海洋生態更是義不容辭的積極投入，為表彰其急公好義熱心服務的義行，由海巡署第七巡防區主任洪挬論、南部分署第五岸巡隊副隊長邱坤成、艦隊分署第五海巡隊副隊長吳科鋤分別前往林園區漁會及琉球區漁會表揚並致贈感謝狀及禮券。

另有一位獲獎的是東港許枝茂，他於6月1日得知高雄旗后籍勝發春漁船傳動軸損壞無法航行，駕駛鳳福漁6號不畏惡劣天候海象，馳赴現場協助將勝發春漁船平安拖带返港。

七巡防區指揮部表示，海巡工作的推展除仰賴各友軍單位密切合作外，漁民朋友們的認同與協助更是功不可沒，這次的漁會拜會及表揚活動充分展現海巡在地經營、親民愛民的工作目標，並藉此敦親睦鄰，落實海巡服務民眾的最高宗旨。