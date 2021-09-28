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快訊／第十輪不打BNT！加開高端第二劑　「這些人」可預約

▲▼9/26指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布第十輪疫苗接種規劃，除了第二劑AZ開放50~64歲接種外，另公布高端接種對象，10/6前符合已接種高端第一劑且間隔滿4週以上者可上平台登記，意願登記結算至9/29中午12時止，與AZ第二劑一樣在10/6至10/12開打。至於原本規劃的第一劑BNT，則因到貨延遲，確定不會在第十輪施打。

指揮中心日前宣布AZ疫苗第二劑由各縣市政府造冊安排，但指揮官陳時中昨日宣布，由於各地方政府反應64歲以下對象造冊困難，所以進行更正，讓9/30之前接種AZ滿10週以上的50~64歲族群納入第十輪疫苗接種，即起到9/29中午12點為止上疫苗平台登記。

▲▼第十期提供第二劑AZ及高端疫苗接種。（圖／指揮中心提供）

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▲第十期提供第二劑AZ及高端疫苗接種。（圖／指揮中心提供）

也就是說，65歲以上民眾的AZ第二劑維持地方政府安排，64歲以下者需上疫苗平台登記施打，新宣布規劃還增加往下開2歲到50歲。

指揮中心日前公布的第十輪規劃，原訂是10月3日開打，提供第一劑BNT以及第二劑高端。不過，目前到貨的BNT僅供校園與第九輪接種，後續疫苗還未到貨，根據鴻海創辦人郭台銘今（27）日在臉書宣布，首批客製化標籤BNT疫苗55萬劑預計30日（週四）抵台；時間上比原訂稍延遲一週。

莊人祥表示，第十輪疫苗會晚於10月3日開打，但最晚不會超過雙十連假；而目前確定會提供AZ第二劑與高端第二劑，至於BNT疫苗提供上可能有點困難，還在考慮如何安排，需進一步討論。

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