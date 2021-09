▲連勝文貼出一張抗戰時「中國遠征軍」的老照片。(圖/翻攝自Facebook/連勝文)



記者黃巈禾/台北報導

朱立倫接任國民黨主席,外界盛傳可能找連勝文擔任副主席。黨主席選舉落幕第3天,連勝文首度透過臉書發聲,他貼出一張抗戰時「中國遠征軍」的老照片,並強調只要團結奮進、共同對外,就是國民黨再起的力量。

連勝文28日表示,抗戰爆發前的中國及中國國民黨,歷經軍閥混戰、寧漢分裂、中原大戰及西安事變等等內戰及內耗,紛擾不斷,然抗戰爆發後國民黨內不同派系,甚至國民革命軍內不同勢力,即便過去曾槍口對內互打,卻大都能摒棄前嫌、共赴國難,終究取得最後勝利。

連勝文指出,多少人為了這面國旗,忍辱負重、犧牲奉獻,只為了能讓青天白日滿地紅屹立飄揚,在中國國民黨百年黨史中,只要能團結奮進、共同對外,就必定能克服各種艱困的挑戰,也將是中國國民黨再起,最關鍵的力量,「A house divided against itself cannot stand(分裂的房子不能站立)」。