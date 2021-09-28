尾隨到大安森林公園廁所！他從隔板掏出來　時間太久被抓包

▲陳男偷拍時間太久，遭管理員抓包。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pakutaso）

記者林昱萱／台北報導

一名陳姓男子日前在大安森林公園內，尾隨一名女子「花花」（化名）進入廁所，並藉機偷拍對方上廁所的畫面。管理員發現其誇張的行徑後，趕忙報警處理。對此，台北地院審理後，依法判其有期徒刑2月，得易科罰金。

判決指出，台北一名陳姓男子日前尾隨花花進到大安森林公園內的一間廁所，並偷偷躲藏在隔壁間，趁著對方如廁時，將手機打開錄影功能，並從下方隔板伸進廁所內部，從該位置竊錄對方如廁之非公開活動及身體隱私部位，而陳男偷偷摸摸尾隨花花進入女廁，又待在裡面許久未出的行徑，讓管理員察覺異狀，認為其行經可疑，因此立即報警處理。

陳男被捕後，於警詢、偵查中均對案情坦承不諱，且與花花只指訴、管理員之證訴相符，且其手機內也有偷拍的影片等足以佐證，因此其犯嫌洵勘認定。對此，法官認為，陳男利用花花如廁之際，私自竊錄對方非公開活動及身體隱私部位，造成對方心理恐慌、不安全感，身心備受煎熬，所為實屬不該。

此外，花花也無意願與陳男和解，陳男至今也未獲得對方原諒，惟念其犯案後坦承犯行，態度尚可，兼衡其素行、犯罪動機、目的、手段、犯罪所造成之損害，大學畢業的智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀之後，依犯無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處他有期徒刑2月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。