快訊／第2劑AZ登記明午截止、第十輪接種規劃　指揮中心14:00說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/28）日為因應COVID-19疫情，14:00由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心昨日公布第十輪增納AZ第二劑，提供50~64歲接種滿10週者登記，將於明日中午12時結算；第十輪確定將提供AZ、高端第二劑，至於BNT第一劑，由於供貨時程等問題，還需討論，相關內容預期將於記者會中說明。

指揮中心原規劃第二劑AZ疫苗由各縣市政府造冊安排，指揮官陳時中昨日宣布，由於各地方政府反應64歲以下對象造冊困難，所以進行更正，讓9/30之前接種AZ滿10週以上的50~64歲族群納入第十輪疫苗接種，即起到9/29中午12點為止上疫苗平台登記。也就是說，65歲以上民眾的AZ第二劑維持地方政府安排，64歲以下者需上疫苗平台登記施打。

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指揮中心日前公布的第十輪規劃，原訂是10月3日開打，提供第一劑BNT以及第二劑高端。不過目前BNT預期週四抵台，比原訂時間晚一週。

莊人祥表示，第十輪疫苗會晚於10月3日開打，但最晚不會超過雙十連假；而目前確定會提供AZ第二劑與高端第二劑，至於BNT疫苗提供上可能有點困難，還在考慮如何安排，需進一步討論，預期明後天會有第十輪正式規劃公布，本週內開放符合資格對象預約。