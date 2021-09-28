　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／第2劑AZ登記明午截止、第十輪接種規劃　指揮中心14:00說明

▲▼9/27指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9/28）日為因應COVID-19疫情，14:00由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心昨日公布第十輪增納AZ第二劑，提供50~64歲接種滿10週者登記，將於明日中午12時結算；第十輪確定將提供AZ、高端第二劑，至於BNT第一劑，由於供貨時程等問題，還需討論，相關內容預期將於記者會中說明。

指揮中心原規劃第二劑AZ疫苗由各縣市政府造冊安排，指揮官陳時中昨日宣布，由於各地方政府反應64歲以下對象造冊困難，所以進行更正，讓9/30之前接種AZ滿10週以上的50~64歲族群納入第十輪疫苗接種，即起到9/29中午12點為止上疫苗平台登記。也就是說，65歲以上民眾的AZ第二劑維持地方政府安排，64歲以下者需上疫苗平台登記施打。

[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮中心日前公布的第十輪規劃，原訂是10月3日開打，提供第一劑BNT以及第二劑高端。不過目前BNT預期週四抵台，比原訂時間晚一週。

莊人祥表示，第十輪疫苗會晚於10月3日開打，但最晚不會超過雙十連假；而目前確定會提供AZ第二劑與高端第二劑，至於BNT疫苗提供上可能有點困難，還在考慮如何安排，需進一步討論，預期明後天會有第十輪正式規劃公布，本週內開放符合資格對象預約。

►傻眼！用大燕麥片煮出超豪華螃蟹粥

ET快訊
快訊／疑誤認成殘劑　新北25人遭施打「未稀釋BNT」
接種疫苗後可打手槍嗎？　醫師解答了
日本宣布打「這3款疫苗」　入境隔離可少4天
又有好貨到？綠委1圖+3字　網友嗨翻：莫德納來了
抓到！嘉義媽五倍券遭盜名綁定　竟是他搞的鬼
「金門女戰神」發威！　一擋十佔發言台畫面曝
小優跳進泳池驚發現「忘綁泳裝帶子」！被拍失誤瞬間兇爆
清秀女失聯25天流落街頭　「詭異對比照」曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

求職信只寫「2資訊」超NG　486先生一看傻眼：這什麼啊？

男友遭女同事狂傳訊「只有你懂我」　網喊：超綠茶...提醒這1點

快訊／第2劑AZ登記明午截止、第十輪接種規劃　指揮中心14:00說明

中華醫大鄭芷羚、康家維多益英文檢定衝高分　獲頒金色證書

KTV恐高度傳播群聚　專家喊「三聯防疫」！要加強這措施

快訊／台電曝光「雙北凌晨大停電」原因　復電時間曝

五倍券未滿400萬人綁定　還有29萬份好食券可領

接種疫苗後可打手槍嗎？　醫師解答了

機車換電瓶卻沒電　桃園女牽去車行查出恐怖真相

快訊／雙北凌晨無預警大停電！　範圍超廣士林、三蘆全中

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

日本達人演繹「忍者就寢法」　腳夾棉被後空翻...人瞬間消失！

「曾約定亂咬人就拔牙」女兒又犯 祭整排工具教育...媽：自己選一支

澎湖爆怪病！皮膚「大面積紅腫」　民眾奇癢無比...衛生局介入調查

壯漢練腿重量MAX+彈力帶增難度　狂操4下秒斷「彈到蛋蛋」痛到失聲

路邊停「10cm寬白線內」竟算違停 狂開單民怨...警：屬機慢車道不能停

求職信只寫「2資訊」超NG　486先生一看傻眼：這什麼啊？

男友遭女同事狂傳訊「只有你懂我」　網喊：超綠茶...提醒這1點

快訊／第2劑AZ登記明午截止、第十輪接種規劃　指揮中心14:00說明

中華醫大鄭芷羚、康家維多益英文檢定衝高分　獲頒金色證書

KTV恐高度傳播群聚　專家喊「三聯防疫」！要加強這措施

快訊／台電曝光「雙北凌晨大停電」原因　復電時間曝

五倍券未滿400萬人綁定　還有29萬份好食券可領

接種疫苗後可打手槍嗎？　醫師解答了

機車換電瓶卻沒電　桃園女牽去車行查出恐怖真相

快訊／雙北凌晨無預警大停電！　範圍超廣士林、三蘆全中

求職信只寫「2資訊」超NG　486先生一看傻眼：這什麼啊？

男友遭女同事狂傳訊「只有你懂我」　網喊：超綠茶...提醒這1點

快訊／疑誤認成殘劑疫苗　新北25人遭施打「未稀釋BNT原液」

國發會首加碼500元創生券　使用方式、適用店家出爐

孟晚舟高調返國成北京宣傳手段　CNN：中美對抗的新時代將開始

美女主播：新婚後崩潰想離婚？　「婆婆看到會很緊張」大爆相處貌

房東「換指紋鎖」一招趕走欠租房客　網曝：曾喝醉直接被關門外

一出手就送友269萬錶王PP！　吳淡如揭原因：說我偽善我也不在乎

拖車橫載貨櫃屋佔2車道　交通尖峰塞爆犯眾怒「路都給你走好了」

北韓疑試射彈道飛彈！南韓急召國安會議：恐是金與正「試探」文在寅

捷運手扶梯見火辣短裙女大生　工程師「凍未條」...狂攝裙底風光

生活熱門新聞

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

澎湖爆「奇癢怪病」！初判非傳染病

快訊／雙北無預警大停電！　範圍超廣士林、三蘆全中

機車換電瓶卻沒電　桃園女牽去車行查出恐怖真相

超商驚見遇口罩正妹！「彎腰跪地」4張照讓2.1萬人朝聖

第十輪AZ第二劑雙十開打　8QA一次看

用信封袋管錢！NanaQ「節儉狠招」挨罵了

iPhone歷年價格曝！「這款價格最盤」網全傻了

快訊／台電曝光「雙北凌晨大停電」原因　復電時間曝

她嚇喊五倍券「被冒用綁定」！網秒揪疑點

台北大媽偷「車上150元便當」他氣炸報警　掀網兩邊論戰

老闆尾牙送手機！她提離職秒變臉：還來

50~64歲打第二劑AZ「9/29前上網登記」

月子中心1個月30萬很貴？暖男尪嗆： 女人生小孩是賭命

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 13開賣4天　這款全降價

快訊／高雄女自轟亡！現場留13顆子彈

Sandy首放閃CEO未婚夫！從韓劇走出來的人

22歲網拍妹自轟亡　遺書讓姊崩潰

走錯公司面試！26歲平凡妹竟成AV銷售王

晚上不能吃「這道菜」？　網秒回憶：長輩真的有交代

《魷魚》紅衣人哪來的？網瘋猜：跟孔劉有關

女同志約砲遇到男人　「姐姐」下面多一根

iPhone 14工程機曝光　螢幕沒瀏海挖孔如「驚嘆號」

澎湖爆「奇癢怪病」！初判非傳染病

快訊／雙北無預警大停電！　範圍超廣士林、三蘆全中

居家上班以為台積電管不到　公司一招讓7員工GG了

鄰居告她「虐童」　社工上門超糗

大根、陳零九爆「為百萬糾紛撕破臉」

夫妻婚後不做愛　法官因1句「激流鎮」判離婚

更多

最夯影音

更多
牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走

牽小孩上樓口袋不慎掉出5000塊　後方西裝男「6秒內」火速彎腰撿走
吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

吳宗憲看新聞才知「Sandy要結婚」　他晴天霹靂崩潰：我招誰惹誰了～～

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

新車常沒電！一查驚覺遭裝追蹤器 24小時充電追蹤...她傻眼：到底是誰

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

《魷魚遊戲》李政宰出奧步贏失智翁　001號：「剛布」是不分你我的..大噴淚！

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

極簡女分享日常生活「節儉狠招」領薪把生活費一次領用信封管錢

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面