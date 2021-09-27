學習歷程檔案重傳不公平？　國教署：經教師認證不影響

▲國教署強調，學生重新上傳不會影響公平性。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

81校、超過2.5萬筆學習歷程檔案遺失風波，傳出「上傳後不能改」，若重新上傳不公平，國教署今（27日）特別澄清，只要經教師認證「課程學習成果」即可，不影響公平性。

國教署表示，已函請各高級中等學校，有關學校規定學生上傳109學年度第2學期「課程學習成果」及109學年度「多元表現」之作業期程，應至少延長至9月30日（包括10月1日以後），故「目前仍在原規範的上傳期間內」，學校得按實務需求彈性延後上傳期限，以確保受影響之學生皆能完成重新上傳至校內平台，此外，學生於學校平台開放上傳期間，在教師進行檔案認證前，本即得自行選擇上傳與修改檔案。

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其中，有關部分學生上傳學習歷程學校平台資料遺失，學生重新上傳「課程學習成果」及「多元表現」資料，國教署強調，學生原已上傳但未經認證的「課程學習成果」，以及無須認證的「多元表現」，因為目前仍處於學生得持續上傳資料期間，故由學生依據原程序於學校平台重新上傳，並經教師認證「課程學習成果」即可，不影響公平性。

國教署說明，已認證的「課程學習成果」，暨大團隊將提供較為簡化的輔助系統，由系統逕予比對確認是否與原上傳資料相符，比對結果相符時，無須再經教師重新認證，將由暨大團隊放置回與原資料相符之檔案。比對結果與原上傳資料不相符時，由學生可依據原程序於學校平台重新上傳，並經教師認證，確認為學生於修課過程中所產出，亦不影響公平性。

另外，針對可能有部分學生原已上傳資料，但已無備用檔案可重新上傳情形，國教署指出，得由教師輔導學生依其參與課程學習之相關原資料素材、內涵予以重製，並於上傳資料之期間內完成，因此，不影響公平性，重申學生於上傳資料之期間重傳資料，其相較於未受影響之學生，並無差異，故不影響公平性。