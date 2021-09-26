店家看到警察就關門　揪出爆乳按摩女正與男客「半套連結」

記者張君豪／台北報導

北市中山警分局圓山派出所24日晚上22時20分，在轄區農安街一處按摩店實施臨檢，當場查獲1名按摩小姐正與男客從事俗稱「打手槍」的半套性交易，警方將兩人帶回查處，訊後並依社會秩序維法第80條第1款裁罰，並將店家媒介人依照妨害風化罪移送偵辦。

▲台北市警方24日晚間在轄區農安街查獲按摩小姐違反防疫規定，提供男客俗稱半套的色情交易。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方指出：雖然國內新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸趨緩，目前全台已調降二級警戒，按摩養生館行業逐漸恢復營業，但仍有不肖業者陽奉陰違，不管是否會再造成防疫破口，掛羊頭賣狗肉，私底下媒介按摩小姐與尋芳客從事半套性交易。

警方為防堵疫情再次爆發，持續針對轄內按摩店等處加強臨檢，於24日晚間，在農安街之按摩店實施臨檢，進店內時發現其中一間包廂，1名按摩小姐看探出頭查看，見到警方便馬上將門關上，顯有可疑，員警立即上前查看，開門赫見一名穿著短裙、身材豐滿的按摩小姐與男客從事半套性交易，警方當場依法蒐證，除依社會秩維護法裁罰外，另將店家現場負責人帶返所訊問後，依照妨害風化罪移送偵辦。

警方呼籲八大行業遵守疫情指揮中心頒布的防疫規範，方能有效避免疫情擴散，齊心做好防疫、方能減少感染範圍，疫情有效控制各行業才能恢復正常營運。

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