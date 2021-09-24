快訊／桃園觀音「化工廠火警」現場濃煙密布　45消防員緊急出動

記者沈繼昌、林彥臣／桃園報導
桃園觀音區環科路的一處化工廠18時58分發生火警，觀音消防分隊接獲通報後，出動45名人員於19時21分抵達現場，於19時51分降為一級火警，現場情況已獲初步控制。
▲桃園觀音化工廠發生火警，45名消防隊員緊急出動。（圖／記者沈繼昌攝）
起火的化工廠是位於觀音區環科路的「永成環科」股份有限公司，消防隊員抵達現場後，初步檢視現場無危險物品；無人員受傷受困；現場有燃燒廢棄物、廢溶劑、汙泥的情況，但無明火產生。詳細火警原因還有待調查。
記者沈繼昌、林彥臣／桃園報導
桃園觀音區環科路的一處化工廠18時58分發生火警，觀音消防分隊接獲通報後，出動45名人員於19時21分抵達現場，於19時51分降為一級火警，現場情況已獲初步控制。
▲桃園觀音化工廠發生火警，45名消防隊員緊急出動。（圖／記者沈繼昌攝）
起火的化工廠是位於觀音區環科路的「永成環科」股份有限公司，消防隊員抵達現場後，初步檢視現場無危險物品；無人員受傷受困；現場有燃燒廢棄物、廢溶劑、汙泥的情況，但無明火產生。詳細火警原因還有待調查。
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