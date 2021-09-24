快訊／桃園觀音「化工廠火警」現場濃煙密布　45消防員緊急出動

北市信義區在24日凌晨1時許，於嘉興街181巷9弄內正在興建的公共住宅，11樓突然竄出火煙，警消到場緊急撲滅火勢，現場燃燒雜物面積達33平方公尺，但並無人員受傷，現場工地保全也表示，當時沒有可疑人員進出，調閱監視器也未發現，可能因電線走火或菸頭未熄滅導致起火原因。