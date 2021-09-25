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澳門下午3時起全民普篩　0時起進入即時預防狀態

▲新冠肺炎,澳門。（圖／路透）

▲澳門下午3時起全民普篩。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

澳門特區政府新冠病毒感染應變協調中心副主席歐陽瑜25日在民防行動中心記者會上表示，因應最新出現的2例新冠肺炎輸入關聯確診病例，為防範疫情在社區傳播，澳門將於9月25日15時至28日15時開展全民核酸檢測。

此前，澳門特區政府宣布從25日0時起進入即時預防狀態，並採取分區分級精准防控措施，對確診患者居住周邊區域采取封控和環境消毒作業。此外，還將對上述區域內人士進行全員核酸檢測，並採取健康碼紅黃碼的管制措施。

為配合疫情防控工作，澳門的大中小學25日起將暫停所有教學活動，文化、體育以及旅遊等人群聚集性活動將暫停或延期舉辦，恢復時間另行通知。

澳門特區政府還宣布，從25日0時起，所有離境澳門的人士須持48小時內核酸檢測陰性結果證明，並呼籲民眾如非必要，不離境。此外，澳門所有核酸檢測站將24小時運作，社會工作局的臨時收容中心也將開放提供服務。

據澳門新冠病毒感染應變協調中心公布，9月24日和25日，澳門確診2例輸入關聯病例。應變協調中心表示，患者分別為27歲和32歲男性尼泊爾籍，在金皇冠中國大酒店任職保安。在澳門第64例輸入性病例確診後，澳門衛生局隨即要求該酒店的保安、清潔及相關人員進行核酸檢測，後發現上述2例關聯病例。

應變協調中心24日凌晨公布，1名由土耳其出發、18日經新加坡抵澳的澳門居民核酸檢測呈陽性，列為澳門第64例新冠肺炎輸入性確診病例，入境後在金皇冠中國大酒店隔離醫學觀察。

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