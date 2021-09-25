科長遭爆女兒帶男友「插隊打莫德納」！台東衛生局：過程合乎程序

▲台東縣衛生局鍾姓醫政科長(中間)遭爆女兒施打特權疫苗殘劑。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

莫德納疫苗數量不足，許多長者仍在等待接種第二劑，不料現卻爆出，台東縣衛生局鍾姓醫政科長的女兒帶著男友插隊施打莫德納，遭質疑是利用特權接種。對此，鍾科長回應，整起事件是遭人誣陷，女兒及其男友都是施打「殘劑」，一切均有按照規定排隊。

據了解，台東縣政府今年7月15日獲中央撥配大量莫德納疫苗，於市區設置2處快打站，規劃給65歲以上長者及55歲以上原住民長者、第1-5類公費對象施打。

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然而，台東縣衛生局鍾姓醫政科長的女兒及其男友遭民眾舉報，2人於7月16日上午10時許在醫院主管帶領下，越過排隊接種的長者，到隊伍最前端施打莫德納疫苗。

爆料民眾氣憤直喊「殘劑是不會在一大早有的！」，事後也曾向衛福部投訴，而台東縣政府政風處與檢調單位現也著手調查中，但遲遲未有相關單位的回應。爆料事件一出，鍾科長還被爆出，對科內同仁「秋後算帳」，追問究竟「是誰檢舉她？」

對此，鍾科長還原經過表示，整起事件是遭人誣陷，當天女兒與未婚夫從北部返家後，一得知有殘劑可打，也按照規定排隊接種，一切遵照中央規範；她進一步解釋，疫苗上午6時開瓶、中午12時前就須完成接種，否則就得爆廢，絕無更改名單、以特權插隊打疫苗一事。

據悉，台東縣7月曾獲配8400劑莫德納疫苗，惟國內當時因傳出多起疫苗施打後身體不適及死亡案例，因此造成部分65歲以上長者施打意願並不多，而留下不少殘劑，開放民眾施打。

不過，針對此事件，台東縣衛生局長黃明恩則表示，鍾姓科長的女兒及未婚夫施打莫德納殘劑，過程都合乎程序，並無不妥。