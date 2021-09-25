陸列102 點清單「美干預香港事實」　北京：繼續作出堅定有力回應

▲大陸外交部新聞發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

針對大陸外交部24日發布「美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單」，外交部發言人趙立堅回應，美方應切實尊重中國主權，恪守國際法和國際關係基本準則，停止干預香港事務，停止干擾香港法制，停止干涉中國內政。

據《澎湃新聞》報導，大陸外交部發言人趙立堅24日在例行記者會上說，「美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單」系統梳理了2019年反送中運動以來，美方干預香港事務，插手中國內政的種種「劣跡」。

他進一步表示，制定和實施「港版國安法」，完善了香港的法制，恢復了香港的安全和穩定，保護了香港居民的正當合法權益，推動香港迎來由亂轉治的新局面。美方通過打香港牌，破壞香港繁榮穩定，遏制中國發展的圖謀不可能得逞。

趙立堅強調，美方不得以任何方式支援縱容反中亂港勢力，否則必將搬起石頭砸自己的腳，最終也將嚴重損害美自身在港利益。中方將對美方干預香港事務的行徑繼續作出堅定有力回應。

「美國干預香港事務、支持反中亂港勢力事實清單」由因應香港人權狀況而制訂的法案，到各項針對香港政府的制裁行動，均表列其中，一共歸納為五大類、多達 102 項。

清單以「外交部新聞」形式發佈，五大類「實事」包括「炮製涉港法案，抹黑中方對港政策，插手香港內部事務，大肆干涉中國內政」、「悍然實施制裁，妄圖阻撓香港國安法和中國全國人大有關決定在香港順利實施」、「污蔑詆毀特區事務，妄議香港警方執法行動，破壞香港繁榮穩定」、「包庇支持反中亂港分子，為其兜售港獨主張、散播政治謊言提供平臺，是非不分、顛倒黑白為違法分子說項」及「多邊串聯施壓，糾集盟友聯手干涉香港事務，通過發表聯合聲明等方式對香港事務說三道四、指手畫腳」等。