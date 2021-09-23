成都及休士頓總領館關閉1年　陸駐美大使秦剛：重開需美國先行動

▲大陸駐美大使秦剛參加美國智庫舉辦的線上研討會。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸駐美大使秦剛昨（22）日參加美國智庫舉辦的線上研討會，就中美關係及亞太局勢進行說明及發表看法。對於大陸及美國於2020年7月互相關閉位於成都及休士頓的總領事館，秦剛回應，面對美方悍然關閉中國駐休士頓總領館，中方不得不對等反制，「解鈴還需繫鈴人，這個問題是美方單方面挑起的，要解決也需要美方首先採取行動。」

▲美國駐成都總領事館。（圖／記者任以芳攝）

秦剛指出，受疫情影響，普通簽證申請調整為電子郵件初審後進行郵寄辦理，去年7月，美方突然單方面要求中方關閉駐休士頓總領館，違反中美領事條約有關規定以及國際法和國際關係基本準則，對中美關係造成嚴重破壞，業務轉移後，加重了中國駐美使館的工作量，因而延長了辦理的時間。

至於中美雙方在國際上的合作及外交形勢，秦剛表示，在應對氣候變化問題上，中美首先要把自己的事情做好。 雙方各自都已宣布國家自主貢獻目標（NDC），「那就言必信、 行必果，國際社會對美國能否兌現承諾、會不會再翻烙餅存有疑慮。」

▲美國與英澳將共同研發核潛艇。（圖／達志影像／美聯社）

秦剛指出，中美都要踐行多邊主義，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，「在核不擴散問題上，美國宣佈幫助澳大利亞獲得核潛艇，讓人們懷疑他們承擔的國際責任和義務，包括核不擴散承諾。如果一個國家總說要維護以規則為基礎的國際秩序，卻連它自己制定的規則都不遵守，或有選擇地遵守，或朝令夕改地遵守，怎麼讓別人相信它？」

秦剛強調，中方抱著極大誠意同美方開展對話溝通，緩和中美關係緊張，中美雙方合作必須基於相互尊重的原則，「美方不要指望中方在美方有需求、只符合美方利益的領域予以配合，同時卻忽視甚至是損害中方利益，特別是在涉及中方主權和領土完整的核心問題上。」