女大生睡醒下面痛痛…內褲「男人味」撲鼻！轉頭見房東躺一旁崩潰

▲女大生看房遭性侵，崩潰提告求償，判決結果出爐。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／新北報導

新北市許姓男子透過租屋網站認識想租屋的19歲女大生，但他卻在對方來看屋時，倒了杯威士忌給對方喝下，接著趁著對方不勝酒力醉倒後，2度性侵得逞。女大生酒醒後驚覺下體疼痛，且流出黏粘液體，許男甚至還躺在一旁，讓她當場崩潰，憤而提告並提民事求償。法官審理後，依法將許男判刑，民事部分則判他須賠償50萬元。

判決指出，許男2019年7月間在新北市一處公寓租房，而他透過租屋網站結識想租屋的女大生小君（化名），2人於是相約同年8月初上午在一處公車站牌見面，並由許男騎車載人回到租屋處看房。

2人抵達租屋處後先在房間內聊天，而這時許男拿出威士忌要給小君喝，卻遭到拒絕，但他仍不死心，稱「喝一馬克杯加冰塊不會醉，且喝點酒會比較放鬆」。小君當時覺得許男看起來可以信任，且未來2人也會是室友，因此不疑有他的喝下，但卻當場斷片。

直到小君再次醒來後，驚覺自己全身赤裸躺在床上，許男就躺在一旁，且也感覺下體疼痛，還有黏黏液體流出，「我的內褲上也有黏黏有味道的東西」，小君當場崩潰質問許男，許男則坦承性侵2次，且第2次還在體內射精。

許男到案後矢口否認犯行，辯稱2人是合意性交，但法官審理後認為，2人初次見面，小君不太可能會冒著誣告罪責的風險來捏造事實。此外，小君事後還傳訊息質問許男，「我信任你，你卻這樣對我」，並向母親透露輕生念頭等，法官因此不採信許男說詞，最終依法將他判刑；小君另提民事求償，法官則判許男須賠償50萬元。