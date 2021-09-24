人妻玩交友軟體出軌「兩邊都被放生」　閨蜜嗆小王結局更慘

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友在臉書PO文聲稱，好友因為玩交友軟體認識一名經常在新北市三重、蘆洲一帶出沒的男子，落到婚姻破裂的下場，對方卻不願意負責，「連一個男孩子該有的肩膀跟責任都沒有，出面解決所有感情問題是一個男生最重要的標配。」不過，大多數網友看完她的文章，一致認為不全然都錯在男方，女方也有問題，「首先女方玩交友軟體出軌就是個大問題了，不能只怪男生吧」。

▲原PO不捨朋友玩交友軟體導致婚姻破裂，上網爆料卻反被網友吐槽。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

原PO提到，事情大約發生在8月初，好友透過交友軟體認識一名新北市三重、蘆洲一帶的男子，對方明知女生已經結婚、有小孩，仍不斷洗腦，間接拆散女生的婚姻以及家庭，事後卻當一個甩手掌櫃，不願意負責，「直到現在連一個男孩子該有的肩膀跟責任都沒有，出面解決所有感情問題是一個男生最重要的標配。」

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原PO接著說，因為心疼好友的遭遇，所以決定上網爆料男方的照片和作為，「我必須讓人清楚你是怎麼做的」，想了解狀況，男方就拿公事為由逃避，打電話也拒接，閃避一切問題，「遇到事情連解決的能力都沒有就算了，態度還擺出一副人家家庭活該的樣子，你有沒有想過你給一個家庭造成多少離開、建立多少隔閡？沒見過這麼不要臉的。」

這篇文章23日被《爆料公社》管理員轉貼到官網，網友們的留言卻沒有力挺原PO，反而一致認為這件事情雙方都有問題，「有家庭了還玩交友軟體，不就是打算爬牆了嗎？爬到摔下來怪誰」、「首先女方玩交友軟體出軌就是個大問題了，不能只怪男生吧」、「妳現在484要跟我們說，妳朋友會出軌外遇都是they害的？」、「女的有婚姻玩交友軟體很正常？刷新我的三觀」。