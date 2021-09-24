今增1例本土在新北市！20多歲「鴻海子公司女員工」Ct值高

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，其中有1例為本土案例。指揮官陳時中說明，本土病例（案16286），為鴻海子公司員工20多歲女性，9月7日因發燒就醫快篩為陰性，9月22日因工作需求就醫採檢，並於今日確診。衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，相關接觸者匡列中。

▲9/24確定病例。（圖／指揮中心提供）

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陳時中進一步補充，「個案到現在Ct值很高，也有陰陽情況，但因為昨日有驗出一個雙基因陽性，加上專家討論，現在把它判定成陽性，所以新增了這一例病人。」

指揮中心統計，截至目前國內累計3,241,201例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,223,684例排除)，其中16,176例確診，分別為1,543例境外移入，14,579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計841例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。