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快訊／今增1本土「鴻海子公司員工判定陽性」　另增7境外

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）公布國內新增1本土病例，7例境外移入，無人死亡；新北幼兒園群聚昨已宣告結案，本土個案為鴻海子公司1名員工，因為採檢出現一次陽性、一次陰性，昨日一度無法判定，經專家小組研判為陽性確診。

▲▼9/24確定病例。（圖／指揮中心提供）

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▲9/24確定病例。（圖／指揮中心提供）

位於新北市土城的鴻海旗下子公司傳出1名研發工程師確診，指揮中心發言人莊人祥昨日說明該案，先快速PCR檢測陽性，接著用一般核酸檢測又變成陰性，後續會再送昆陽實驗室檢驗確認，暫時不研判。

指揮官陳時中表示，該案複驗到現在Ct值高，也有陰陽情況，不過昨天有驗出雙機陰陽性，專家討論後判定陽性。指揮中心說明，該力本土病例(案16286)為20多歲女性，9月7日因發燒就醫快篩為陰性，9月22日因工作需求就醫採檢，並於今日確診。衛生單位已啟動醫院及社區調查與防治，相關接觸者匡列中。

指揮中心表示，今日新增7例境外移入個案，為5例男性、2例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自貝里斯(案16279)、英國(案16280)、菲律賓(案16281、案16282、案16283)、美國(案16284)、日本(案16285)，入境日介於9月11日至9月22日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,241,201例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3,223,684例排除)，其中16,176例確診，分別為1,543例境外移入，14,579例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計841例COVID-19死亡病例，其中829例本土，個案居住縣市分布為新北市411例、臺北市318例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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