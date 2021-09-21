火山爆發摧毀百棟房屋…5000人急撤　觀光部長大讚「精彩的表演」

▲西班牙加那利群島拉帕馬島19日發生火山爆發。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

西班牙加納利群島發生50年來首次火山噴發，拉帕馬島（La Palma）南部一座火山噴發大量熔岩，至少有數十間民宅被毀，5000多人緊急疏散。然而，西班牙觀光部長馬羅托（Reyes Maroto）20日卻形容火山爆發是一場「精彩的表演」，言論招致批評。

根據路透社報導，馬羅托20日接受電台訪問時，強調加納利群島安全無虞，並將火山噴發形容成「r精彩絕倫的表演」。馬羅托說，「島嶼是開放的，遊客登島沒有任何限制，相反，我們想讓遊客知道，他們可以在島上觀賞到一些不尋常的景色。」

不過，馬羅托的言論立刻招來反對黨的批評。西班牙人民黨秘書長加西亞（Teodoro Garcia Egea）就批評說，拉帕馬島有數百名居民失去家園，觀光部長的言論明顯失當。

火山爆發的地點位於拉帕馬島人煙稀少的卡貝薩德瓦卡（Cabeza de Vaca）地區，爆發後兩小時熔岩沿山坡緩緩流下，市政當局隨即下令疏散鄰近4座村莊的居民。據悉，火山爆發已經形成有一道寬達數十公尺、長數百公尺的「熔岩河」，並且吞沒村莊民宅，所幸並未傳出人員傷亡。

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